¿Keanu Reeves sale con Helen Mirren?

Después de décadas, el galán de Hollywood tiene novia

La aparición de Keanu Reeves este fin de semana en un evento de Los Ángeles muy bien acompañado por una misteriosa mujer revolucionó por completo la esfera virtual: el atractivo actor, a quien no se le conocía pareja oficial desde hacía más de una década, parecía haberse animado por fin a presentar ante el mundo entero a su nueva novia, una artista llamada Alexandra Grant que muchos confundieron en un primer momento con Helen Mirren.

Antes de que la identidad de Alexandra saliera a la luz y se hiciera público su largo historial de colaboraciones profesionales con la estrella de Hollywood, su supuesto parecido con la intérprete británica consiguió que más de uno tuviera que mirar dos veces las fotografías que le sacaron junto a Keanu en alfombra roja para cerciorarse de que no se trataba de Helen.

Lo cierto es que ambas lucen un color de pelo similar, en un favorecedor tono entre rubio platino y gris, y flequillo, aunque en el caso de Alexandra ella tiene una melena algo más larga que peinó en un recogido con trenzas para su ‘debut oficial’ junto a su novio.

Toda esa divertida confusión ha divertido enormemente a Helen Mirren, que lleva más de veinte años casada con el director Taylor Hackford.

“Ya me he enterado. Y he de confesar que me ha parecido todo un halago porque salta a la vista que ella es encantadora”, ha asegurado Helen en declaraciones al portal ET Online durante la premiere de su última película ‘The Good Liar’.

“Conozco muy bien a Keanu. Rodó una película con mi marido y es una persona adorable y cariñosa”, ha añadido en referencia al thriller ‘El abogado del diablo’. “Puedo decirte que ella es una chica muy afortunada, y estoy segura de que él también es muy afortunado de tenerla a su lado”.