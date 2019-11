Lupillo Rivera parece estar en problemas con Belinda, la cantante habló con Despierta América

El tío de Chiquis Rivera podría haber perdido todas sus oportunidades con la sexy rubia...

Lupillo Rivera reveló que sostuvo un romance de cinco meses con Belinda, y también le dijo a Chisme No Like que siempre defendería a la cantante cuando ésta lo necesitara.

Hace unos días la cantante de origen español se ha visto criticada por haber sido captada durante una cita con un hombre casado. Ante los hechos varios medios han querido hablar con ella y ésta se ha limitado a decir que no está contenta con la situación. Y ahora incluso se niega hablar sobre Lupillo, con quien antes mantenía, al menos una relación cordial y muy amistosa a través de las redes sociales.

Parece que el cantante y tío de Chiquis Rivera podría estar en problemas con ésta, ya que después de que éste revelara su romance las vida pública de Belinda se ha visto duramente trastocada.

Cabe señalar que Belinda ha sido cuestionada por la prensa gracias a que acaba de lanzar su colección de invierno, y durante la promoción ha tenido que conversar con los medios de comunicación, quienes no han dudado en hacerla hablar de todo.

En una entrevista con Quique Usales de Despierta América también dijo que está soltera, que tiene muchos amigos, y que de momento no tiene una relación de pareja. Belinda ni siquiera dudó en contestar. Y todo parecería indicar que Lupillo Rivera podría haber quemado todas sus oportunidades con la cantante. “Ya cuando aparezca ya te contaré” dijo. “Todavía no ha aparecido”, recalcó. “Yo creo que no me va a seguir el ritmo. Mejor solita”, dijo para concluir su conversación con el periodista de Univision.

Aquí los vídeos con las declaraciones de Belinda.