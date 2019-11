Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, pide denunciar un atropello a su persona

Al parecer el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa no se encuentra muy contento

Ovidio Guzmán López, alias el Ratón o el Ratón Nuevo, hijo del narcotraficante, Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) al parecer cada vez está más molesto a consecuencia de los impostores que se hacen pasar por él en redes sociales, por lo que denunció otra cuenta de Instagram, lo cual parece es un atropello a su persona.

En la cuenta oficial que se ostenta como la oficial del hijo del Chapo Guzmán, que se puede localizar como realovidioguzman el presunto narcotraficante compartió dos nuevas imágenes de perfiles de Instagram que usurpan su identidad.

En esta ocasión, la cuenta que Ovidio denuncia es una que tiene el nombre similar a la supuesta cuenta oficial con la diferencia que tiene un guion bajo al final del nombre de perfil, así como el enlace a una página de Internet que se localiza como ovidioguzman.com y la cual pide a sus seguidores reportar.

Además como foto principal tiene la fotografía de Ovidio cuando era solo un niño, no es la primera vez que el hijo del Chapo hace este tipo de denuncias, pues como te hemos informado, en otras ocasiones ha hecho publicaciones similares, en la anterior hasta compartió un mensaje en donde se muestra claramente indignado y en el que se puede leer lo siguiente:

“Buenas tardes agradecería su ayuda denunciando estas cuentas que usurpan mi identidad que se dedican a crear una falsa imagen de mi persona publicando fotos sensacionalistas que no son de mi propiedad y desconozco de dónde provienen, también advertir a mujeres que mi persona no solicita fotos íntimas ni de ninguna clase y pedir precaución para no caer en estos engaños que después llevan a ser perjudiciales ya que se juega con la intimidad de las personas”, se lee en el mensaje.

Y luego enlistó las cuentas a denunciar, las cuales son las siguientes: “@ovidio._guzman”, “@ovidio_guzman_” y “@ovidio__guzman”.

Con esta denuncia en Instagram Stories se trataría de al menos la ocasión número seis en la que postea imágenes, en todas ha publicado las mismas fotos que tiene de perfil mientras que en otra de las ocasión la foto de un niño que estaba disfrazado como él con motivo de Halloween. Mientras que en su muro de Instagram tiene cuatro posteos, el más reciente una foto donde luce aún más joven.

