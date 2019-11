8 consejos para librarte de la gripe en otoño

Al llegar el otoño se disparan los casos de gripe. ¿Cómo puedes evitarla?

La gripe es una enfermedad viral que se contagia a través del contacto directo. Los casos de gripe se disparan en otoño debido a que las temperaturas bajan. Y por más que trates de cuidarte, corres el riesgo de infectarte. Es por eso que aquí te mostramos algunos consejos que pueden ayudarte a mantenerte saludable, según el portal el mundo.

1. Abrígate

En otoño las temperaturas descienden considerablemente, lo que debilita las defensas del organismo y esto te hará vulnerable ante la gripe. Si bien el frío no es la causa principal, sí es uno de los agentes que contribuyen con el contagio.

2. Mantén una buena alimentación

La alimentación es un factor fundamental para combatir enfermedades y aumentar la producción de glóbulos rojos y blancos. Debes prestar atención en el consumo de frutas que contengan vitamina C, como la naranja, mandarina, limón y kiwi.

3. Hidrátate

Lleva contigo agua a donde quiera que vayas. La hidratación es vital para reponer fluidos. Puedes consumir jugos con frutas como la naranja y el limón. Así aprovecharás de consumir fuentes de vitamina C.

4. Ventila tu casa

Durante esta época, así como en invierno, es posible que aparezca humedad en tu casa. Abre las ventanas y deja que los rayos del sol entren. Asegúrate de mantener una ventilación apropiada en aquellos lugares que sean cerrados.

5. Lávate las manos

Probablemente hayas tenido contacto con personas que posiblemente tengan gripe. El contacto físico es la vía principal de contagio. Lavarte las manos con suficiente agua y jabón es una buena medida para evitar enfermarte.

6. No compartas utensilios con otras personas

Entre ellos vasos, cucharas, tenedores, platos y cualquier otro utensilio que implique un contacto bucal, como el cepillo dental. Esta es la vía más frecuente de contagio.

7. No te acerques a personas contagiadas

En lo posible, mantén la distancia con personas que tengan gripe. No te acerques a personas vulnerables, como niños o bebés y ancianos. En caso de que visites a alguien enfermo, usa una mascarilla.

8. En caso de contagio

Es difícil no contagiarte de gripe. Si no logras evitarlo, puedes buscar antigripales efectivos para reducir la fiebre y el malestar que te genere. No te acerques a otras personas para evitar contagiarlas.

Si sigues estas recomendaciones podrás librarte de la gripe durante este otoño. Recuerda mantener limpia y ventilada tu casa, consumir mucha vitamina C, mantener una buena hidratación y evitar el contacto con personas enfermas para evitar el contagio.