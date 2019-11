Más de 67 millones de residentes en EEUU bajo alertas de clima invernal y frío ártico

Se podrían romper cientos de récords en distintos estados de la nación

El frío ártico que impacta Estados Unidos desde la semana pasada continúa por los próximos días con bajas temperaturas y nieve en zonas del centro, sur y este del país.

Al día de ayer, las autoridades meteorológicas han emitido alertas de clima invernal en otoño que afectan a más de 67 millones de residentes en EEUU.

Como resultado de las condiciones climatológicas, se podrían romper cientos de récords en distintos estados de la nación.

En Rapid City, en South Dakota, por ejemplo, han caído unas 5 pulgadas de nieve durante el fin de semana. Las autoridades tuvieron que emitir un aviso para que los habitantes no salgan a las carreteras ni viajen para evitar situaciones de riesgo.

Debido a las condiciones del tiempo, accidentes se registraron en ciudades como Minneapolis, en Minnesota. Vehículos se atascaron en vías como Interstate 35 cerca del centro, mientras, el lunes, las temperaturas no superaraban los 17 ºF.

El núcleo de aire frío era evidente ayer y en lo que va de este martes en zonas del este, como Ohio Valley (Valle de Ohio) hasta los Great Lakes (Grandes Lagos). El sistema afectara toda el área a medida que se acerque el miércoles.

De acuerdo con el reporte de CBS, dos terceras partes de la mitad este de EEUU sentirá los efectos de los sistemas de baja presión de la temporada.

En el caso de New York, en pueblos como Lockport, 40 minutos al norte de Buffalo, se podrían registrar hasta 10 pulgadas de nieve. Upstate New York y el norte de New England (nueva Inglaterra) recibirían hasta 6 pulgadas.