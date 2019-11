Rapero dominicano Rhadamés Peña, alias “Chispa”, se enfrenta a juicio en Massachusetts por “histórica” razón

Otros 11 miembros de su equipo artístico también enfrentan acusaciones

El rapero dominicano Rhadamés Peña, apodado “Chispa”, enfrentará juicio en marzo del próximo año en Massachusetts, por invadir una propiedad histórica con el propósito de grabar uno de sus videos.

El Diario Libre reportó este martes que Peña y otros 11 miembros de su equipo serán enjuicidados bajo cargos de allanamiento de morada, por ingresr sin permiso en “The Knights of Columbus Hall” (Los Caballeros del Salón de Colón), en agosto pasado.

Los acusados se declararon no culpables de las acusaciones, el pasado viernes,ante el juez Randy Chapman.

Cuando los oficiales de la policía de Salem llegaron al lugar el 9 de agosto pasado encontraron al grupo en el sótano del edificio filmando el video musical del más reciente tema de Peña, quien tiene 19 años.

Los abogados de Chispa y el resto del grupo alegan que no hay base para la acusación por delitos graves, ya que sus clientes no incurrieron en conducta desordenada y no destruyeron el inmueble.

Los defensores del exponente de música urbana, además, argumentan que no habían letreros que indicaran que no se podía acceder al espacio.

“Parte del edificio estaba abierto”, dijo el abogado del rapero, Patrick Conway.

“Este era un grupo de personas que se unían para expresarse artísticamente”, añadió el representante legal.

Los fiscales plantean que alguno del grupo tuvo que haber sacado las tablas de una ventana para poder entrar al lugar.

Sin embargo, el fiscal adjunto del caso Michael Varone está de acuerdo en que no existe base para una acusación por destrucción maliciosa, por lo que considera que el cargo grave de allanamiento de morada debería cambiarse al delito de allanamiento de morada para cometer un delito menor,