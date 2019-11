Se necesitan limpiadores de ventanas y edificios en Nueva York

El Thomas Shortman Training Scholarship and Safety Fund realizará un reclutamiento del 2 al 13 de diciembre para 50 aprendices de limpieza de ventanas y edificio, anunció el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York.

Las solicitudes deben obtenerse en persona en Thomas Shortman Training, Scholarship and Safety Fund, 25 West 18th Street, 4th Floor, Manhattan, de lunes a viernes de 9 a.m. a 11 a.m., durante el período de reclutamiento. Las solicitudes deben completarse en ese lugar, el mismo día en que se reciben.

El Comité exige que los solicitantes:

Tengan al menos 18 años. Se requerirá prueba después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Tengan un diploma de escuela secundaria o un diploma de equivalencia de escuela secundaria (como TASC o GED). Se requerirá prueba después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Firmen una declaración que indique que están físicamente capacitados para realizar el trabajo del oficio, que puede incluir:

• Laborar al aire libre, en alturas, sujeto a un cinturón de seguridad de limpieza de ventanas.

• Trabajar en andamios suspendidos a alturas de 500 pies o más.

• No tenger miedo a las alturas de 500 pies.

• Subir y trabajar en escaleras de extensión a alturas de 50 pies.

• Colocar y desmontar seis piezas de escaleras seccionales.

• Subir y bajar escaleras y grúas para andamios suspendidos.

Pasen una prueba de abuso de sustancias, a expensas del patrocinador, después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Los programas de aprendices registrados en el Departamento de Trabajo deben cumplir con los estándares establecidos por el Comisionado. Según la ley estatal, los patrocinadores de los programas no pueden discriminar a los solicitantes por motivos de raza, credo, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad o estado civil. Se alienta a las mujeres y las minorías a presentar solicitudes para programas de aprendizaje. Los patrocinadores de los programas deben adoptar planes de acción afirmativa para el reclutamiento de mujeres y minorías.

Más detalles

Para obtener más información, los solicitantes deben comunicarse con Thomas Shortman Training, Scholarship and Safety Fund al (917) 992-5004. Se puede obtener asistencia adicional para la búsqueda de empleo en el Centro de Carreras del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (consulte: https://www.labor.ny.gov/career-center-locator/location-list-all.php).