Banda MS bien y de buenas, abre segunda fecha en el Staples Center

Tras el sold out de la primera fecha, estrenan nuevo sencillo y celebran cumpleaños de Alan Ramírez

La Banda MS vive uno de sus mejores momentos, no solamente por el estreno de “Por mi no te detengas”, su nuevo sencillo, sino porque han tenido tan buena respuesta por su próxima presentación en el Staples Center de Los Ángeles el próximo 14 de febrero, la cuál casi logra el sold out, que han decidido abrir una segunda fecha para el 15 del mismo mes.

Así lo anunció su representante en redes sociales.

La agrupación ha tenido unas semanas muy positivas, con un éxito rotundo en su gira en Estados Unidos y estrenando nuevas canciones, como es el caso de “Por mi no te detengas”, la cuál anunciaron, está ya disponible en todas las plataformas digitales, un tema con el sello de la banda, llegadora y contundente.

Entre las buenas noticias que han tenido los muchachos de la MS, destacó el cumpleaños de Alan Ramírez, el cuál fue festejado por sus compañeros, quienes le dedicaron una publicación en la cuenta oficial de la banda.

En agradecimiento, el cantante estuvo compartiendo en sus redes todos los mensajes y felicitaciones que fue recibiendo durante el día, tanto de sus seguidores como de compañeros de profesión.

