El encontronazo de Lupe Esparza y Frida Sofía que provocó el enojo de Chiquis Rivera

"No iba a discutir con una niña"

A finales de la semana pasada Frida Sofía y Chiquis Rivera tuvieron una fuerte discusión que se extendió a las redes sociales debido a que supuestamente la hija de Alejandra Guzmán ofendió a Lupe Esparza, provocando el enojo de la hija de Jenni Rivera, y ahora es el cantante quien da su versión de los hechos.

Durante una conferencia de prensa, el líder del grupo Bronco contó que sí se encontró a la joven intérprete durante los Premios de la Radio y aunque al principio la plática fue amistosa, las cosas se tornaron algo violentas luego de que él admitiera que no la había reconocido en un principio.

“A esta niña yo no tenía el placer de conocerla y sólo sabía que es la hija de Alejandra Guzmán. La vi en la alfombra del evento y luego volvimos a coincidir en el restaurante del hotel en donde nos estábamos quedando. Entonces me empieza a tocar el pelo, yo me volteo y me empieza a preguntar por una trencita azul y le dije “yo creo que me estás confundiendo con alguien más” y ya ella reconoció que sí y me fui”, dijo Lupe.

“Luego me dijeron que era Frida Sofía, voy me levanto y le digo ‘Frida, discúlpame, no te reconocí ahorita que hablamos‘ y desde ahí se soltó diciéndome un buen de cosas incoherentes que yo no entendía y me reclamó diciendo ‘¿Así tratas a todos los que se acercan contigo?’ y me fui. Yo no iba a discutir con una niña“, añadió

Para finalizar, el cantante agradeció el hecho de que Chiquis Rivera lo defendiera, pues a ella la conoce desde hace ya algún tiempo. Cabe señalar que la hija de Jenni Rivera le reclamó fuertemente a Frida por su manera de tratar al líder de Bronco y no respetar la enorme trayectoria que tiene en el mundo de la música grupera.