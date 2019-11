El balón sigue rodando en la Fecha FIFA: esta es la agenda futbolera para el viernes

La Eurocopa 2020 podría sumar más invitados a la justa

Este viernes continúan los partidos de eliminatoria rumbo a la Euro 2020, luego de que el jueves las selecciones de Francia, Turquía, República Checa e Inglaterra sortearon sus respectivos encuentros y obtuvieron su pase al torneo continental.

Otra de las escuadras que también podría garantizar su lugar para la Euro 2020 es la Selección de España, que recibirá en casa a la débil Malta, un rival a modo para La Roja ante el que podría sellar su clasificación.

España vs Malta (11:45 ET / 14:45 PT)

Bosnia & Herzegovina vs Italia (11:45 ET / 14:45 PT)

Dinamarca vs Gibraltar (11:45 ET / 14:45 PT)

Rumania vs Suecia (11:45 ET / 14:45 PT)

Además de actividad en Europa, también habrá partidos de carácter amistoso y otros más de la Liga de Naciones de CONCACAF.

The final group stage window returns tomorrow! Who's locking in promotion? #CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/nfFY1h2YhA — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 14, 2019

CONCACAF Nations League

Estados Unidos vs Canadá (16:00 ET / 19: 00 PT)

Panamá vs México (18:00 ET / 21:00 PT)

Amistosos Internacionales

Brasil vs Argentina (9:00 ET / 12:00 PT)

Hungría vs Uruguay (10:00 ET / 13:00 PT)

Colombia vs Perú (17:30 ET/ 20:30 PT)