Entrevista diferente: Sopitas convierte a Patrick Mahomes en ‘Patricio Mi Compa’

El quarterback de los Chiefs y 'MVP' de la NFL se asombra ante la pasión de los aficionados en México

Los aficionados de la NFL se han acostumbrado a ver las jugadas espectaculares y en ocasiones “imposibles” del quarterback Patrick Mahomes.

Fuera del terreno de juego, ante las cámaras, la joven estrella de los Chiefs de Kansas City siempre expresa el más alto grado de competitividad y respeto por el deporte mismo.

Pero en días recientes, el ‘MVP’ de la NFL le concedió una entrevista distinta al comunicador mexicano Francisco Alanís, mejor conocido como Sopitas, en la que los aficionados pueden conocer un poco más acerca del carismático atleta.

Sopitas puso en las manos de Mahomes una tableta en la que el líder de los Chiefs, equipo que el próximo lunes se enfrentará a Los Angeles Chargers en el Estadio Azteca, pudo escuchar los mensajes en video de muchos de sus seguidores mexicanos.

Así reaccionó el nuevo rostro de la NFL.

“¡Wow! Esto es increíble, esto es genial”, reaccionó Mahomes al descubrir la pasión de muchos aficionados mexicanos por los Chiefs. Algunos le declaraban al quarterback su admiración total, su orgullo; otros le pedían que nunca deje de ser humilde, y otros le confesaban que sus hijos se llamarán Patricio en su honor.

“Ver este video y ver esa pasión que tienen por los Chiefs y por la ‘Chiefs Kingdom’, ellos son parte, y estoy muy contento de poder ir a jugar enfrente de ellos”, dijo un sorprendido Mahomes.

Sopitas les dio a Mahomes y al ala cerrada Travis Kelce, otra estrella de los Chiefs, una breve clase de español.

Mahomes ahora sabe que su nombre es Patricio, aunque recordó que cuando estaba en la escuela tomaba clases de español y que le llamaban así, Patricio.

Luego, Sopitas, un experto para el “vacilón”, le dijo a Mahomes que su apellido en español se dice “Mi Compa” (mi ‘compadre’). Kelce comentó que así le llamará a partir de ahora a su quarterback: “Mi Compa”.

En el encuentro realizado en Kansas City y siguiendo con el tema de una entrevista diferente, Sopitas le hizo a Mahomes preguntas generadas por aficionados en el buscador de Google; las más “googleadas”.

– ¿Por qué el número en el jersey de Patrick Mahomes es el 15?

“OK, sí, soy el número 15. Tenía el número 5 en la universidad (Texas Tech) y fui seleccionado en el lugar 10 global (del Draft de 2017), así que solo tuve que sumarlos y es 15”.

– ¿Cuál es el baile particular de Patrick Mahomes?

“No tengo un baile (para festejar). Me gusta ser el que animador, el que anima a los demás cuando ellos bailan (en el campo), pero aún no tengo un baile personal”.

– ¿Cuál es la comida rápida (chatarra) preferida de Mahomes?

“No sé si puede contar como comida ‘chatarra’ exactamente, pero me gusta mucho la comida de (la cadena de restaurantes) Chipotle. Yo sé que cuando tratas de mantener tu peso bajo, en ese lugar comes muchos carbohidratos, así que me aseguro de no comer demasiado, pero definitivamente voy mucho”.

– ¿Cuál es tu gusto culposo favorito?

“Yo creo que mi gusto culposo favorito es jugar videojuegos de vez en cuando. Cuando eres quarterback no tienes mucho tiempo libre, pero si tengo tiempo libre me gusta ir a jugar con mis amigos de mi tierra”.

– ¿Por qué Patrick Mahomes es como la Rana René (Kermit)?

“Ah, sí. He escuchado mucho eso. Definitivamente es por mi voz. Pero es algo que he escuchado toda mi vida y solo les sigo la corriente”.

– ¿Qué significa para ti estar en la portada del videojuego Madden 20?

“Significa mucho para mí, obviamente cuando eres chico y estás creciendo ves a esos atletas en la portada (del juego) y quieres estar en esa portada y lo juegas toda tu vida. Lograr eso siendo tan joven es realmente algo muy grato y que llevaré por el resto de mi vida”.

– Y si tuvieras que elegir un equipo de ‘fantasy football’ sin jugadores de los Chiefs, ¿cuál sería?

“Uy, no lo sé. Sería muy difícil elegir uno porque hay muchos grandes jugadores en esta liga, pero me gustan los compañeros que tengo así que me quedaría con ellos”.

Patrick Mahomes, la mayor estrella del lunes por la noche en la Ciudad de México, se despidió con un mensaje para la afición:

“Ey, fans de la NFL en México, soy Patrick Mahomes y no puedo esperar para jugar en su país”.