‘Roma’ de Alfonso Cuarón será lanzada en Blu-Ray y DVD

La nueva versión de la cinta contará con el mismo sonido 4K master y Dolby Atmos con el que se estrenó en cines

La cinta ‘Roma’, del mexicano Alfonso Cuarón, se volvió el primer largometraje de Netflix en ser lanzado en Blu-Ray y DVD, reportó Variety.

La empresa Criterion Collection pondrá a la venta una edición especial de la película que contendrá cinco documentales individuales sobre su creación, como Road to Roma, que presenta una entrevista con Cuarón, y Snapshorts from the Set, que habla del sonido y el impacto social en México.

La versión Blu-Ray y DVD, que es la primera de Netflix en añadirse a la antología que presenta Criterion Collection, contará con el mismo sonido 4K master y Dolby Atmos con el que se estrenó en cines.

Roma obtuvo tres premios Óscar en la pasada edición de la ceremonia, lo que son: Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera.