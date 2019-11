Danna Paola narra cómo surgió su exitoso tema ‘Oye Pablo’

La actriz confesó que la canción surgió de una historia real en la que conoció a un misterioso hombre al que dejó ir

Danna Paola no solo es una exitosa actriz que ha logrado una importante fama internacional, ya que también continúa posicionándose como cantante, alcanzando reconocimientos que ha conquistado gracias a las altas ventas físicas y descargas en plataformas digitales, y ejemplo de ellos son los recientes reconocimientos con disco de oro y doble platino por sus temas ‘Mala fama’ y ‘Oye Pablo’, siendo este último una creación basada en una historia real.

“Y es la misma cantante quien narra cómo surgió su exitoso tema: “Justo fue en febrero de 2018 cuando pasó toda esta situación con Pablo en gran vía, a las 8 de la noche, yo iba al dentista, y literal me detuvo sobre la calle para decirme estás súper guapa y no te puedo dejar ir, y yo: ‘Ok’, me quité los audífonos y lo vi y yo así de: ‘Es un príncipe’ y me dijo: ‘Yo soy español, pero vivo en Lóndres, ¿cómo te llamas?’ le dije me llamo Danna, soy actriz y él me dijo que era súper guapa”.

En ese momento, la protagonista de ‘Élite’ y el misterioso joven intercambiaron su número de teléfono, pero la magia del momento acabó cuando ella descubrió poco después que había cometido un error:

“Fue una secuencia literal de película romántica y cuando le di mi teléfono yo apenas me acababa de mudar y no me lo sabía muy bien y no me marcó, nos quedamos embobados , le dije ya me voy porque voy tarde, y a los tres minutos me du cuenta que se lo había dado mal. Me regresé al sitio, lo empecé a buscar, le empecé a gritar: ‘Pablo, Páblo’ y Pablo ya no estaba”, comentó para las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

La intérprete se dio a la tarea de buscarlo por redes sociales con ayuda de todos sus amigos y redes sociales que existen, y en algún momento pensó en ir al aeropuerto, pero de último momento decidió no buscarlo más.

Sin embargo y a pesar de la experiencia de haber perdido a su hombre perfecto, Danna Paola no pierde la esperanza de algún día encontrar al hombre que la inspiró a crear uno de sus más grandes éxitos musicales, con el que se siente muy contenta por la aceptación que ha logrado de su público y asegura que se trata de un regalo para su carrera.