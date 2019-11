Sensual modelo rusa termina definitivamente su noviazgo con Johnny Depp

View this post on Instagram

Я считаю, что главную роль играет то, как женщина сама себя ощущает. Мой секрет, как чувствовать себя женственной и уверенной в себе в любое время – это потрясающий комплект нижнего белья из новой коллекции @Victoriassecretrussia #DreamAngels. Просто примерьте его на себе, и сразу все поймёте❤️