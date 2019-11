5 deliciosos desayunos fit ¡saludables, llenadores y proteicos!

View this post on Instagram

Después Del éxito del Stories de ayer desayunando con el helado rosa de Pitaya, vuelvo a publicar la receta que grabé hace unos meses aquí en Bali en la pasada @experienciafitnessnet la única diferencia es que en la receta del desayuno, le añadimos un cazo de proteína ISO HD de chocolate blanco de@amixesp , esto le da un toque mucho más cremoso que el que veis en esta receta. 🇬🇧One of my favorite recipes here in Bali, I recorded this video 4 mi the ago! But as long as some of you asked me yesterday about the recipe, here it is again 😃. You will need: •Regular or veggie milk •1 draGon fruit (frozen) •1 banana(frozen) •1 scoop iso hd @amixesp protein (white choco flavor) Pd: in this video I forgot my protein so did it without (the texture is much better with the protein but still ok) 💕