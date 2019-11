En Los Ángeles se podrá ver una galería especial por los 20 años del Latin Grammy

View this post on Instagram

El @grammymuseum inaugura Latin GRAMMY®, 20 Años de Excelencia, en colaboración con La Academia Latina de la Grabación®… (link en bio) #LatinGRAMMY #20AñosDeExcelencia GRAMMY Museum® in collaboration with The Latin Recording Academy® unveils Latin GRAMMY®, 20 Years Of Excellence… (link in bio) #20YearsOfExcellence O GRAMMY Museum® inaugura, Latin GRAMMY®, 20 Anos de Excelência, em colaboração com A Academia Latina da Gravação™… (link na bio) #20AnosDeExcelência