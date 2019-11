Lupillo Rivera se mete en un nuevo problema, ahora gusta de una mujer como Adamari López

Lupillo anunció que ya tiene un nuevo tatuaje...

Lupillo Rivera estuvo en Un Nuevo Día y ya no quiso hablar sobre su amor y su pasada relación con Belinda. El músico parece haber escarmentado el haber sacado su relación a la luz pública y ahora prefiere mantener el silencio, sobre todo porque la cantante en sus más recientes declaraciones se mostró decepcionada sobre su persona.

Adamari López le dijo que no tenía porque esconder un sentimiento que para él fue tan importante. “Es el problema de cada quien”, le dijo la co conductora del famoso programa de Telemundo. “Tu no puedes tampoco esconder un sentimiento de admiración y cariño sin importar si la otra persona se enoja o no”.

Toni Costa reacciona al twerking de Adamari López

Ante las palabras de la prometida de Toni Costa, Lupillo estalló en felicidad y dijo: “mujeres así como ella”, dijo el intérprete. Señalando que le reflexión de la conductora era de su completo gusto.

El cantante aseguró, por otra parte, que tiene un nuevo tatuaje, y ante las preguntas si éste también es de Belinda, se puso nervioso, dijo que no, y se puso a reír, para luego taparse la boca ante las cámaras.