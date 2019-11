Toni Costa deja las pistas de ‘Mira Quién Baila All Star’ pero: “Seré un jurado de segunda mano”

Habla de el show que lo llevó a conocer y enamorarse de Adamari López y su nuevo paso

Hace 14 años que Toni Costa es bailarín y coreógrafo de ‘Mira Quién Baila’, pero en esta nueva temporada tendrá un nuevo papel: dejará las pistas por un rato, para un nuevo desafío: ser el asesor de los concursantes o mentor de los famosos que estarán en el reality de Univision de los domingos del 2020.

Para muchos Toni debería ser uno de los jurados, quizás en el lugar de Casper Smart, y compartir con Dayanara Torres y Bianca Marroquí. Incluso él mismo nos confiesa en esta entrevista que le gustaría, que es uno de sus sueños, y con la humildad que lo caracteriza dice: “seré un jurado de segunda mano por así decirlo”, en referencia a que será quien semana a semana les marque lo que hicieron mal, y los ayudará a mejorar.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con este nuevo desafío de asesor de los concursantes?

Toni Costa: De alguna manera, indirectamente, cada uno de los bailarines y coreógrafos somos mentores porque estamos animando al talento, aconsejándolos, apoyándolos, hacerles sentir responsables de ellos. En este caso voy a ser responsable de todos, animarlos, darle técnicas, tips para que se sientan seguros.

P: ¿Cómo funciona en la práctica tu trabajo de mentor?

T.C.: Me pasaré por los diferentes ensayos, ya sea en la semana o los fines de semana, cuando la coreografía esté ya, en los ensayos generales y ver lo que está ocurriendo. La producción sabe y me tendrá que comunicar.

P: Con todos los años que tienes no solo de bailarín, sino en ‘Mira Quién Baila’, conoces las fallas y las debilidades de los talentos, ¿cuáles son y cómo las vas encaminar?

T.C.: Hay algunos que tienen la facilidad de que trabajan con el público de frente como un actor de teatro, y sabe cómo trabajar el miedo escénico, pero hay deportistas, modelos que no… Además lo estás sacando de su punto fuerte y poniéndolos en algo que no controlan, entonces hay que darle esa seguridad, y confianza y hacerle saber que somos un equipo, que estamos con ellos, que el bailarín o la bailarina estará con ellos y sabrán como llevarlos. Lo importante en este caso siempre es la seguridad y confianza.

P: La gran pregunta de muchos: el público e incluso los periodistas, ¿por qué no has tenido aun el lugar de juez?

T.C.: Eso es algo que me encantaría en algún momento poder hacerlo. Esta es mi temporada número 14 en ‘Mira Quién Baila’, 32 años de ballroom, que es lo que más se utiliza en este reality, pero cada persona o cada directivo sabe qué tiene que hacer con cada talento, y en este caso me toca a mí este espacio, y lo veo con muy buenos ojos porque puede abrir una puertas. Estoy agradecido con esta nueva oportunidad, no voy a estar bailando, no voy a estar coreografeando, pero aportando mi conocimiento para ayudar. Yo también puedo hacer de jurado personal de cada uno diciéndoles que pueden mejorar o que no me gustó, seré un jurado de segunda mano por así decirlo. Si tiene que ser un puesto para mí pues así será.

P: Como mentor, ¿qué vas a buscar en el ganador de esta temporada?

T.C.: Primero se lo tiene que disfrutar y tiene que demostrar que es un bailarín versátil, aunque no lo sea 100%, que haya sabido superar cada estilo, si le tocó acrobacia intentarlo, buscamos el talento que lo haya dado todo en la pista, que haya evolucionado, que el público sienta que se lo está disfrutando, es entretenimiento y hay que entretener, no sufrir. Buscar el más completo.

P: ¿Qué le dices a los que van a entrar, qué van a encontrar en ti?

T.C.: Yo puedo ser todo… Si veo que es alguien que está súper enfocado, que exige, voy a estar fuerte, si es una persona un poco más blanda, que está disfrutando, no quiere responsabilizarse tanto, pues le daré consejos en base a lo que necesita. Puedo ser el duro, el técnico o el comprensivo.

P: Este reality y en especial su productor ejecutivo, Nelson Ruíz, que falleció hace unas semanas, te dio más que trabajo, también son parte del amor de formar tu familia

T.C.: Yo conocí a Adamari, tenemos una hija espectacular, en la pista de ‘Mira Quién Baila’, bailé con mi sobrina y mi hija, cerré una etapa con ellas. Él siempre ha sabido dar su parte súper seria, súper cómica, esta súper presente en nosotros, él me llevó a querer, al amor. Lo extrañaremos mucho.