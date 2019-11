“¡No me empujes!”: Chiquis Rivera niega maltrato a empleados tras feo incidente en tv

La hija de Jenni Rivera siempre en medio del escándalo

Este martes, Chiquis Rivera estaba concediendo una entrevista a un programa de televisión cuando su asistente personal la alejó bruscamente del lugar, hecho que provocó los gritos de la cantante, y ante los señalamientos que la acusan de agresiva con su personal de trabajo, ella responde.

Mediante su cuenta de Twitter, la hija de Jenni Rivera aseguró que jamás se atrevería a herir física o emocionalmente a sus empleados, pues los considera parte de su familia, y afirmó que si reaccionó así fue porque ella se sentía cómoda rodeada de la prensa y no quería terminar la charla de una manera tan súbita como ocurrió.

“No maltrato a mis empleados. A ella le dije, “¡no me empujes!” porque no me gusta que nadie me ande jalando cuando hago entrevistas. No me gusta cómo me siento cuando me hacen eso. Sé que no lo hizo en mala onda y que fue por ayudarme, y yo se que ella también sabe que no lo dije por ser ruda. No maltrato a mis empleados que realmente veo como familia”, escribió Chiquis.

El momento en el que la cantante grita y se desespera fue dado a conocer en las redes sociales de “Suelta La Sopa”, emisión que estaba tratando de conseguir declaraciones acerca de la discusión que sostuvo con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, durante una entrega de premios hace algunos días.