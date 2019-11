Raúl y Armando Araiza: dos exitosos hermanos que sufrieron la pesadilla de las adicciones

Hoy cumplo 28 años 5 meses 16 días de no beber alcohol. De joven tuve problemas y decidí dejarlo.

Hoy me encuentro feliz y sano

¡SOLO POR HOY! #salud

Today, 28 years 5 months 16 days of not drinking alcohol. ONE DAY AT A TIME #health #lifestyle

¡Solo por hoy! 🙏🏻 #24hrs #hoy

— Armando Araiza (@armandoaraiza) November 17, 2019