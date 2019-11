Sergio Mayer da la cara y asegura que José Joel quería “hacer un circo” con la muerte de su padre (video)

El exGaribaldi asegura que el hijo del cantante siempre supo dónde estaba el cuerpo de José José

Tras las declaraciones de José Joel en donde aseguró que Sergio Mayer no le ayudó a su familia para que el cuerpo de José José pudiera viajar a México, el diputado se defiende.

Fue en entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ en donde el actor sacó las garras contra el vástago de “El Príncipe de la Canción“.

“Yo no fui a Miami a tomar partido, a ver quién era el bueno y quién era el malo, ni tampoco fui a juzgar. Desde el primero o segundo día que falleció José José puse a disposición el avión de mi suegro (Jaime Camil Garza), o sea, ni siquiera existía el avión del Gobierno, siempre hubo una muy buena intención”, aseguró.

Según el exGaribaldi, gracias a él se logró una negociación entre Sara, hija menor de José José, y sus hermanos mayores José Joel y Marysol, pues fungió como intermediario.

“Cuando José Joel está negando mi participación, está negando a la Cancillería federal, me parece una falta de respeto este tipo de comentarios que hizo, es de una persona malagradecida, además le escribí, le dije: ‘yo creo que no estás enterado de la comunicación que tengo con Laura (ex asistente de José José) y con tu mamá (Anel)’, no me contestó”, agregó.

Incluso reveló que José Joel quería seguir haciendo teatro sobre dónde se encontraba el cuerpo de su padre a su llegada a Miami, pero fueron las autoridades de México quienes le pidieron que doblara las manos.

“El Consulado (de México en Estados Unidos) siempre le dijo a José Joel donde estaba el cuerpo, firmaron convenios que no respetaron de secrecía, convenios de no dar declaraciones.

ASÍ LO DIJO

“Ellos (José Joel y Marysol) querían seguir con todo ese circo mediático, sabían a qué hora lo iban a cremar, cómo lo iban a cremar, todo lo sabían, porque se firmó un convenio que lo tienen guardado con secrecía, porque así quedaron, no se puede enseñar”.

“El cuerpo no podía viajar a México y luego ser regresado porque rompes todos los tratados internacionales, tú puedes trasladar a una persona y regresarla a México, pero un cuerpo no, si haces la repatriación de un cuerpo no puedes regresarlo nuevamente porque es ilegal, entonces o tenía que venir en cenizas o ya no regresar”.

Sergio Mayer, Actor y político.