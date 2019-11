Trump responde a fuerte testimonio de Sondland en su contra: “No lo conozco muy bien”

El presidente leyó la transcripción de una supuesta conversación telefónica

El presidente Donald Trump dijo que no conocía “muy bien” al embajador de Estados Unidos en Unión Europea, Gordon Sondland, quien afirmó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que hubo “quid pro quo” en las presiones a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

El mandatario se detuvo unos minutos frente a la Casa Blanca, donde leyó algunas notas en un cuaderno sobre la supuesta conversación que tuvo con el embajador, donde éste le habría preguntado “qué quería de Ucrania”.

“Eso significa que todo ha terminado. ¿Qué quieres de Ucrania?, me pregunta gritando. ¿Qué quieres de Ucrania? Sigo viendo todas estas ideas y teorías“, leyó el mandatario.

Se detuvo unos segundos y dijo a periodistas que se alistaran.

“Aquí está mi respuesta. ¿Están listos? ¿Tienen las cámaras grabando? No quiero nada. Eso es lo que quiero de Ucrania“, continuó. “No quiero nada, lo dije dos veces”.

El presidente se dirigió a los periodistas antes de partir a Austin, Texas.

“No quiero nada. No quiero ‘quid pro quo’. Dígale al presidente Zelensky que haga lo correcto”, dijo Trump. “Esta es la última palabra del presidente de los Estados Unidos. No quiero nada”.

El mandatario también discrepó sobre las afirmaciones de Sondland sobre que en aquella llamada estuvo de mal humor.

“Siempre estoy de buen humor. No sé qué sea eso”, afirmó. “No lo conozco muy bien. No le he hablado mucho. Este no es un hombre que conozco bien. Sin embargo, parece un buen tipo”.