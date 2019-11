Kylie Jenner planea abandonar su faceta como estrella de televisión

La hermana menor de Kim Kardashian trabajará 'de por vida' en su firma de cosméticos

Kris Jenner, la madre de la billonaria más joven del mundo y creadora del imperio Kylie Cosmetics, Kylie Jenner, ha aprovechado su última entrevista al canal de noticias financieras CNBC para reafirmar el compromiso de su afamada hija con la empresa que fundó y de la que ahora se desprenderá en parte, al menos en lo que a su propiedad se refiere.

De forma más concreta, el poderoso holding Coty, el cual posee marcas tan reputadas como Hugo Boss, Burberry, Rimmel o Max Factor, anunció a principios de esta semana que se había hecho con el 51% de las acciones de la firma de la celebridad, lo que automáticamente generó el rumor de que Kylie se estaba preparando para desvincularse completamente de la compañía de cara al futuro próximo.

Nada más lejos de la realidad, como ha querido subrayar la matriarca del clan Kardashian en la citada conversación. De hecho, los objetivos de Kylie Jenner a largo plazo pasan por abandonar gradualmente su faceta de estrella televisiva, la cual cultiva de forma constante con su participación en el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, para dedicarse en cuerpo y alma a las nuevas líneas de productos de su firma.

“Estamos hablando de su otro bebé, de su sueño de futuro… Ni siquiera ha terminado de rascar la superficie de su potencial. Ella siente que esta es la industria a la que realmente pertenece, su trabajo es su gran pasión y su mayor fuente de creatividad. Lleva años desarrollando su marca y su concepto, y eso es lo que quiere seguir haciendo el resto de su vida“, ha apuntado Kris Jenner en la mencionada entrevista.