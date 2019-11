Al menos, Javier Aguirre enfrenta al Barcelona con buen humor: “Cualquiera de ellos te hace un traje”

La temporada pasada, el Leganés derrotó al Barça en Butarque

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que su equipo competirá en su partido contra el Barcelona en Butarque y mostró su aspiración de sumar un triunfo como ya lo hizo el equipo la temporada pasada.

Aguirre entiende que la motivación en un duelo así llega sola: “Si contra ellos no sales enchufado y motivado, te pintan la cara. Doy por hecho que hay una motivación natural. ¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra ellos mañana, por jugar contra Messi? No sé si un dedo, pero una uña sí (risas). Lo van a ver millones de personas y si ganamos, nos va a conocer la gente”.

“Esa motivación la doy por sentada pero con eso no te alcanza. Ayuda mucho que el equipo salga con ganas de ganar el partido, con ganas de defender sus colores y su camiseta ante su gente. A partir de ahí hay que intentar jugar bien al fútbol, que a veces es con balón y a veces sin balón. Generalmente el Barcelona te quita la pelota y hay que saber jugar bien sin ella“, agregó.

El mexicano destacó la importancia de cuidar los detalles y cree que deben hacer un partido ‘perfecto’: “Que nadie pierda el orden, que nadie se desenganche… todo eso que decimos los entrenadores. Pero ni aún así, nadie te garantiza que no te ganen porque tienen gente desequilibrante. Ya no solo Messi, sino cualquiera te puede hacer una virguería. Trataremos de competir. Eso está garantizado”.

Sobre el astro argentino, Aguirre también tiene su opinión: ”Es un goleador extraordinario. No descubro nada. Lleva varios años que es insustituible. El año pasado tuvieron ahí un recambio que no funcionó. Es valiosísimo. Sin menospreciar otros: Piqué, Lenglet, Busquets, Arthur, Griezmann, Fati, Dembélé… no terminas. Cualquiera te hace un traje. Pero Suárez destacaría, sin dudas”, opinó también sobre el ariete uruguayo.