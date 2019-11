De oro y diamantes: el anillo que recibirá el jugador más valioso de la Copa Libertadores

Estas son las características del nuevo premio que se llevará el MVP

Por primera vez en la historia, el jugador más valioso (MVP) de la Copa Libertadores se llevará como reconocimiento un anillo conmemorativo muy lujoso y costoso, al más puro estilo de la NBA.

El anillo está hecho de oro amarillo de 18 quilates, con 44 diamantes blancos que forman la imagen de la Copa Libertadores. Además, alrededor del trofeo, figuran 68 diamantes negros y 16 diamantes con corte princesa.

El mejor jugador de la @Libertadores será premiado por @Bridgestone con un espectacular anillo, hecho de oro amarillo de 18 quilates, con 44 diamantes blancos y 68 diamantes negros, el ganador será elegido por el voto de la público, periodistas más reconocidos y @CONMEBOL pic.twitter.com/JoioXiK6F2 — Alma Futbolera (@FutboleraAlma) November 21, 2019

Uno de los detalles que criticaron los fans del futbol y del torneo fue que el anillo tiene en la parte frontal la leyenda “Best of the tournament”. “¿Por qué en inglés?”, fue la crítica más común en redes.

Primero una final de Libertadores de América EN ESPAÑA, ahora anillo de MVP (!) con inscripción en inglés, que es el idioma oficial en CERO de los 10 países que la componen. La Confederación Sudamericana más loca del mundo. pic.twitter.com/xMqwclqO3z — Umit (@PucheroDonnet) November 22, 2019

Primero: Le van a entregar un anillo al "MVP" de la Libertadores Segundo: El anillo está escrito en Inglés https://t.co/e70CT76XOw pic.twitter.com/ubmwag2NeV — Esteban Viú (@EstebanViu) November 22, 2019

El premio al MVP de la copa se entregará en la primera ceremonia que se realizará después del partido. Para decidir al vencedor, la empresa preseleccionó a cuatro jugadores, entre los cuales uno será el elegido por los votos de la prensa, la Conmebol y los seguidores.

Los nominados son Bruno Henrique, que lleva 5 goles y 6 asistencias y Gabriel Barbosa, con 7 tantos y 2 asistencias, por parte de Flamengo; mientras que Nicolás De La Cruz, con 3 dianas y 3 asistencias e Ignacio Fernández, con 3 goles y 2 pases para gol, representarán a River Plate.