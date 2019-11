Madre pierde la memoria al dar a luz, no recuerda a su marido ni estar embarazada

La batalla de Camre por recuperar su memoria continúa a día hoy.

El día en el que una mujer se convierte en mamá dicen que es el mejor de su vida, pero Camre Curto, de 38 años, no lo recuerda así. De hecho, ni siquiera recuerda haber traído un bebé al mundo.

Olvidó cosas como el nombre de su prometido o que estaba embarazada.

“Ella no sabía quién era, no sabía quién era yo, ni siquiera sabía que había dado a luz a Gavin”, contó Steve, a IInside Edition.

Los médicos luego descubrirían que había sufrido daño cerebral durante el parto, que es lo que la llevó a perder su memoria a largo plazo, su memoria a corto plazo y su capacidad para crear otras nuevas.

“Este es un caso muy, muy raro. Es el único caso que he tenido en 10 años”, dijo su terapeuta ocupacional, Jessica Smith, al mencionado medio.

Todo comenzó en 2012, cuando Camre estaba embarazada de siete meses. Ella y Steve llevaban juntos tres años en ese momento y estaban comprometidos para casarse.

Luego quedó embarazada y la feliz noticia derivó en lo que provocó su rara condición.

“De repente tuvo síntomas extremos, como hinchazón extrema de la garganta”, recordó Steve. “Su madre la llevó al hospital muy rápido y terminó teniendo una gran crisis”, lo que implica una pérdida de conciencia y violentas contracciones musculares.

Los médicos descubrieron que Camre tenía preeclampsia no diagnosticada, una condición común pero grave que pueden desarrollar las mujeres embarazadas que causa presión arterial alta e hinchazón en las piernas y los pies. Pero la preeclampsia no tratada de Camre progresó a la rara eclampsia, cuando la presión arterial le provocó aquellas convulsiones.

Después de una cesárea de emergencia, Camre fue puesta en coma inducido por los médicos.

Cuando comenzó a despertar después de parir, quedó claro que algo había salido mal. A pesar de tener todas sus funciones de habla y motrices, no parecía reconocer a nadie, ni recordar quién o dónde estaba.

Resultó que la hinchazón en su garganta impidió que el oxígeno llegara a su cerebro, dijo Steve, y que junto con las convulsiones de eclampsia, las complicaciones causaron que Camre sufriera un daño cerebral grave.

“En el caso de Camry, ambos lados de su cerebro están afectados y los dos lugares donde se almacenan los recuerdos, donde se crean, todo eso se ve afectado”.

Aunque Camre parecía saludable y el recién nacido Gavin, que pasó varios días en la UCIN, evolucionaba favorablemente, sus primeros momentos juntos como familia fueron increíblemente difíciles.

“La mujer que amas, con la que acabas de tener un hijo, no sabe quién eres. Obviamente, eso es devastador, desgarrador y solo estás tratando de resolverlo todo “, recordó Steve. “Me convertí en mamá y papá. Hice todo el contacto de piel a piel. Las enfermeras de la UCIN realmente me ayudaron, me enseñaron cómo alimentarlo, bañarlo. Realmente me dieron un tutorial sobre cómo ser un padre realmente rápido “.

Camre, sin saber quién era Steve o que acababa de dar a luz, regresó con sus padres. Aunque también se había olvidado de las dos personas que la trajeron al mundo, fueron fundamentales en sus primeras semanas de recuperación.

“Su madre dormíaa su lado, porque Camre se despertaba en medio de la noche y comenzaba a arrancarse los puntos de la cesárea, no sabía por qué los tenía. No tenía idea de que había estado embarazada recientemente ”, contó Smith. “Su madre fue increíble a la hora de ayudarla, de reorientarla”.

Lenta pero segura, Camre comenzó a aprender los nombres de su esposo e hijo. Sus progresos eran lentos, pero todo contaba.

Después de pasar más tiempo con Steve, finalmente se mudó de vuelta con él y su hijo. Y fue entonces cuando Steve decidió escribir un libro basado en su historia.

Camre le dijo algo a Steve en los primeros días después del nacimiento de Gavin que le dio la esperanza de continuar reconstruyendo la vida que habían hecho juntos. Eso encierra el libro y por eso se llama así, But I know I love you.

“Estaba realmente desconsolada. Y estamos sentados en el sofá un día y ella dice: “No sé dónde estoy”. No sé quien eres Pero sé que te amo”, recuerda Steve. “Me quedé asombrado. Siempre me quedó grabado ”.

Steve y Camre terminaron de escribir “But I Know I Love You” juntos, y fue lanzado en septiembre.