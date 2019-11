(Video) Faitelson le suplica perdón a Canelo, quien se imagina otra pelea con Mayweather

El peleador del momento en el boxeo mundial dio su opinión sobre las recientes declaraciones de Kovalev

Un Saúl “Canelo” Álvarez muy “señor”, con convicción, estuvo en los estudios de ESPN Deportes para una charla con los comentaristas Jorge Eduardo Sánchez y David Faitelson, este último uno de los más persistentes críticos del multicampeón mexicano.

Uno de los temas de la conversación fue Floyd Mayweather Jr., el hombre que le propinó a “Canelo” su solitaria derrota como profesional, por lo que muchos se preguntan si pudiera ocurrir una pelea de revancha.

“Siempre lo he imaginado porque es mi única derrota. Siempre lo dije: más que derrota, lo agarré como un aprendizaje”, dijo Álvarez. “Sí me encantaría, pero no creo que él esté volteando para acá”.

Mayweather, quien cumplirá 43 años en febrero, anunció la noche del jueves que dejará el retiro, dando a entender que volverá a pelear.

En otra parte de la entrevista, el tapatío dijo que Sergey Kovalev, quien recientemente afirmó que no tenía oportunidad de vencer a Álvarez en su combate del 2 de noviembre por el título de peso semicompleto, es “un mal perdedor” por poner excusas acerca del peso.

“Canelo” reiteró que no quiere pelear más con Gennady Golovkin porque ya le dio “24 rounds de oportunidad” en los dos pleitos efectuados y porque tiene “otras metas”.

La explicación enfadó a Faitelson, a quien el entrenador Eddy Reynoso, presente en la charla, calificó como el mejor promotor de esa comentada tercera pelea.

El pelirrojo de 29 años reveló durante la charla que las críticas de Faitelson, quien en el pasado lo calificó como “mamón”, le molestaron.

“No me voy a poner a hacerte fiestas o quererte caer bien a ti”, le dijo Álvarez a Faitelson, explicando que él es una persona seria, más no grosera con la gente y que siempre se detiene para la foto o el autógrafo.

Faitelson, como no se le ve muy seguido, le pidió repetidamente perdón al peleador por llamarlo “mamón” y también por haber dicho hace algunas semanas que tenía “miedo” de Golovkin.

“Si yo no reconozco tu carrera, soy un imbécil, un estúpido. Tu carrera, con todo respeto, ha sido una carrera basada en seriedad, en disciplina, en gran trabajo”, dijo el comentarista en un tono inusual.

Floyd Mayweather Jr. dominó a un joven ‘Canelo’ Álvarez en septiembre de 2013.