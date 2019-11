Las insólitas exigencias de un padre primerizo para visitar a su recién nacido

Sus demandas enloquecieron a la familia entera

Hace apenas cuatro días, una pareja recibió a su primer hijo: un varón que causó emoción y alegría en la familia. Nada de esto parecería extraño, de no ser por las insólitas exigencias del padre primerizo para visitar a su recién nacido.

El hombre, que se reconoce como “un nuevo padre muy ansioso”, envió un correo electrónico a sus amigos y familiares que habían expresado su deseo de visitar a la nueva familia en el hospital, donde enlistó una serie de requisitos que debían seguir si querían conocer al bebé.

“Pedí que nadie enfermo viniera de visita, y que no hubiera niños menores de 18 años, ya que las escuelas son un caldo de cultivo para los virus. Además, debido a que mi madre es una gran consumidora de perfumes, hice una nota general pidiéndoles a todos que fueran con fragancia ligera o sin fragancia. Lancé algunas otras cosas, pidiéndole a la gente que me avisara a qué hora les gustaría venir, entre las 9 y las 5 pm; que permanecieran una hora o menos, sin regalos, ya que sería una molestia llevarlos a casa y mantener las visitas de tres a cuatro personas a la vez. Me sentí un poco autoritario, pero mi esposa lo leyó y dijo que sonaba bien”, escribió el nuevo padre en Reddit.

Ante sus peticiones, la mayor parte de la gente le respondió con la hora y el día en que acudirían a conocer al bebé, con excepción de sus suegros y sus propios padres. Hasta ese momento, todo marchaba bajo control. El problema empezó cuando llegaron sus suegros, acompañados de su nieto pequeño. La esposa les dice a sus padres que el niño no puede entrar y el menor comienza a llorar. Acto seguido, la suegra regaña a los nuevos padres por prohibir los niños y les dicen que están exagerando.

“Entonces, mi madre nos dice que hemos sido muy groseros y fríos y que, como abuela, tiene derecho a visitar al bebé cuando le plazca y que no debería tener que confirmar su asistencia al nacimiento de su nieto”, narra el angustiado padre. La escena subía de tono, así que la pareja les pide a todos que se vayan.”Mi madre me dijo que me crió demasiado bien para que fuera tan grosero con mi propia familia. Mi suegra dijo que si mi esposa no ‘tomaba medidas enérgicas contra mí’, nunca volverían a visitarme”, continuó… Todo un drama de familia que, evidentemente, dejó al padre ansioso y preocupado, al punto que tuvo que recurrir al popular foro para preguntar: “¿Soy mala persona por enviar un correo electrónico con pautas para visitar a nuestro recién nacido? Realmente no creo que haya estado tan equivocado al ejercer mis límites”.

Las respuestas de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar. “Tu hijo, tus reglas. Tú y tu esposa deben tener una conversación seria sobre las expectativas en el trato con la familia y la mejor manera de proyectar un frente unido al tratar con ellos”, escribió uno. “La mayor parte de esto es de sentido común. Por favor mantente firme. Debes hacer lo que sea mejor para ti, tu esposa y tu nuevo bebé. Punto”, escribió otro.

“Es muy importante dejar muy claros los límites con los miembros de la familia que no creen que las reglas deberían aplicarse a ellos. Tu bebé, tu familia, tus reglas. Establece límites AHORA, para que a medida que tu hijo crezca, será más fácil para tu familia extendida seguirlos”, señaló un tercero.