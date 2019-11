Alessandra Rosaldo confesó que tiene diferencias con Eugenio Derbez por Aitana

Los berrinches de la pequeña causan problemas

Aunque en más de una ocasión ha asegurado que le fascina ser mamá, Alessandra Rosaldo reconoce que su pequeña hija Aitana tiene una personalidad muy marcada y con apenas 5 años ha encontrado la manera de conseguir lo que quiere con llantos y rabietas que la han puesto en jaque, especialmente con Eugenio Derbez.

Mediante su canal de Youtube, la cantante habló con una experta sobre los berrinches y reconoció que lo que más se le dificulta no es lidiar con ellos y hacer que terminen, sino el hecho de que el comediante está más preocupado por la opinión de la gente en lugar de reprimir el mal comportamiento de su niña.

“Los berrinches son horribles y en mi caso han sido motivo de conflicto entre Eugenio y yo, sobre todo cuando son en público, porque a él sí le preocupa mucho lo que digan los demás y se pone muy mal con eso y yo no me clavo en lo que piense la gente. Sí es muy difícil que no tengas la empatía de tu pareja en ese aspecto”, dijo Alessandra.

Asimismo, la vocalista de Sentidos Opuestos recordó una ocasión en la que llevó a su hija a un acuario y empezó a llorar pidiendo que la cargaran y aunque al principio se le dijo que no, la pequeña comenzó a hacer una rabieta tan grande que la cantante cedió y terminó haciendo el recorrido del lugar con la niña en brazos.