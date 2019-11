¿Cuál es la mejor manera de almacenar un auto por un periodo prolongado?

Si piensas guardar un carro por un periodo prolongado, tendrás que hacer algo más que estacionarlo en el garaje. Primero, lava y encera la carrocería de tu auto para evitar que la suciedad acumulada, los insectos o la savia de los árboles se adhieran a la superficie. Luego sigue estos pasos:

Cambia el aceite y el filtro de aceite para evitar que los contaminantes se acumulen en el motor.

Usa un mantenedor de batería para mantener la batería de tu vehículo llena sin dañarla por sobrecarga.

Deja el capó o cofre abierto (porque a los roedores les gustan los espacios oscuros) y usa repelente de roedores o bolas de naftalina, escondidas en medias, para disuadir a los animalitos de anidar o masticar el cableado del motor del auto.

Para más información, lee sobre cómo revisar las mangueras y el aceite del motor en “How to Inspect Car Belts and Hoses” y “How to Check Your Car’s Engine Oil”.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de diciembre de 2019 de la revista Consumer Reports.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.