Robbie Williams reta a su viejo enemigo Liam Gallagher a un combate

Los cantantes mantienen una rivalidad pública desde hace algunas décadas

Robbie Williams reveló que contactó al famoso promotor de boxeo Eddie Hearn para que organice un combate con su viejo enemigo, Liam Gallagher, con quien mantiene una rivalidad pública desde los años 90.

En octubre, el cantante de “Rock DJ” dijo que le gustaría enfrentarse al exmiembro de Oasis para resolver sus diferencias de una vez por todas. Al contactar al jefe de Matchroom Sport para hacer realidad su sueño ha ido un paso más allá.

“He hablado con Eddie Hearn y él está preparado”, anunció Williams durante una aparición en The Jonathan Ross Show, sin embargo, el cantante lamentó que el menor de los Gallagher no haya respondido dos veces.

“A mí realmente me gustaría hacerlo. He estado boxeando y me encanta y si hay alguien a quien quiera golpear, ese es Liam Gallagher“, aseguró.

El deseo de Robbie por pelear con Liam se hizo público en los Brit Awards del año 2000, cuando el primero ganó el premio a Mejor Vídeo por “She’s The One”.

“¿Alguien quiere verme pelear con Liam? Liam, 100 mil libras tuyas y 100 mil libras mías. Entremos en el ring y tengamos esa pelea. ¿Ahora lo vas a hacer o qué, maldito idiota?“, dijo entonces.

Sobre el potencial combate, Robbie mencionó que quiere que sea todo lo profesional posible.

“Me encantaría, pero quiero que sea una pelea profesional. Tiene que haber silbatos y campanas si sucede. Sí, Liam y yo seríamos algo maravilloso”.

POR: Omar Alberto Gutiérrez Linares