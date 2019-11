3 maneras en que el Ford Mustang Mach-E 2021 eléctrico podría cambiar el juego

El recientemente revelado SUV Ford Mustang Mach-E es totalmente eléctrico y está llamando la atención en el Salón del Automóvil de Los Angeles esta semana. Pero este crossover de nueva generación es más que un flamante nuevo diseño.

Con una nueva oferta totalmente eléctrica y una insignia emblemática, el Mach-E podría expandir drásticamente la demanda en el pequeño mercado de vehículos eléctricos (EV).

Los compradores obtendrán el crédito fiscal federal total de $7,500 en los primeros 200,000 modelos eléctricos enchufables o con batería vendidos por una compañía, a diferencia de las nuevas compras de vehículos eléctricos de Tesla y General Motors.

El Mach-E también tiene un precio inicial accesible que ronda en los $40,000 y un alcance de manejo competitivo de 210 millas a 300 millas con una carga completa, según el nivel de acabado.

Y para algunos consumidores, Ford es bien conocido y cómodo, hasta fundamental para algunos a la hora de comprar nueva tecnología.

Stephanie Brinley, analista de IHS Markit, afirma que las personas que a lo mejor nunca consideraron comprar un automóvil eléctrico se fijarán en este vehículo. Y sigue declarando que si el mercado de los vehículos eléctricos está destinado a crecer más allá de la pequeña porción que ocupa hoy en el mercado general, eso tiene que suceder.

“En algún momento se necesita que más del 1% del mercado de automóviles compre vehículos eléctricos, y este automóvil tiene el potencial de atraer a los habitantes de todo el país”, dice Brinley.

A pesar de su denominación Mustang, el Mach-E no es un vehículo eléctrico potente. Es un SUV crossover que tiene 4 puertas, más espacio para pasajeros y carga, y tracción total disponible. Y tiene actitud, pero no rugirá como un V8. En vez de eso, es claramente futurista.

Ford ha vendido vehículos eléctricos antes, pero el Mach-E es diferente. No es un vehículo económico reutilizable, como el eléctrico Focus, o una versión más barata y menos lujosa del Toyota Prius, como el C-Max. En cambio, Ford ha tomado la herencia Mustang más sagrada de la compañía y ha llevado sus marcas distintivas de diseño clásico a un SUV crossover moderno.

A continuación, se presentan 3 maneras en que el nuevo Ford podría sacudir el creciente mercado de vehículos eléctricos:

Podría ampliar el mercado de vehículos eléctricos

Para Ford, el Mach-E es mucho más que vender vehículos eléctricos para impulsar sus promedios regulatorios de ahorro de combustible o cumplir con el mandato de vehículos de cero emisiones de California. Como prueba, la compañía está utilizando su marca más famosa, Mustang, para mostrar cuánto cree en un futuro con energía eléctrica.

Hoy, Tesla domina el mercado de vehículos eléctricos, representando más de la mitad de todas las ventas de vehículos híbridos enchufables y a batería. Los compradores de Mach-E podrían ser muy diferentes de los compradores de Tesla, según Tom Moloughney, analista de mercado de Inside EVs, un sitio web que rastrea las presentaciones y ventas de vehículos eléctricos.

La gente que no considere un Tesla, comprará un Ford. En muchas partes de los Estados Unidos, las personas tienen relaciones con sus distribuidores y quieren la comodidad de poder ir a algún lugar local para ventas y servicio, dice Moloughney. Es un mercado diferente al de los primeros usuarios que se sienten cómodos tratando con una empresa de tecnología como Tesla, que no tiene distribuidores y que a menudo suministra servicio con camiones móviles itinerantes.

“Ford está en todas partes”, dice Moloughney. “Las personas pueden sentirse preocupadas con respecto a las nuevas tecnologías. Es bueno poder confiar en una marca de confianza”.

La verdadera competencia es el Model Y de Tesla

El Mach-E puede tener un diseño elegante, pero no necesariamente tiene el atractivo del elegante Model 3 de Tesla o de los otros modelos de la compañía automotriz.

Por otro lado, el Mach-E está diseñado para ser más atractivo que el Chevrolet Bolt o el Nissan Leaf. Y es mucho más barato que los competidores de Tesla desde Audi o Jaguar.

Si uno considera las especificaciones de tamaño, alcance y rendimiento del SUV Mach-E, se alinea más con el Model Y, un pequeño SUV crossover que Tesla promete para el próximo año, dice Moloughney.

Al igual que Tesla, Ford reconoce que las personas buscan algo diferente y único, dice. Con el Mach-E, Ford ofrece una atractiva combinación de estilo, tecnología, rendimiento y alcance a un precio muy competitivo, dice Moloughney.

“Esto no se parece a ninguna otra cosa de lo que Ford está haciendo”, dice. “Probablemente funcione mejor que cualquier vehículo eléctrico que haya salido al mercado y que no sea un Tesla”.

Los compradores de Mach-E obtienen crédito fiscal completo, por ahora

Tesla y GM han dependido durante mucho tiempo del crédito fiscal federal de $7,500 para hacer que sus vehículos sean más atractivos y aumentar las ventas. Ambas compañías alcanzaron un límite de ventas acumuladas de 200,000 el año pasado.

Los propietarios de Tesla son elegibles para un crédito parcial de $1,875 solo hasta finales del año. Los clientes de GM recibirán $1,875 solo hasta el 31 de marzo. Nissan y Ford probablemente sean los próximos fabricantes en alcanzar el límite de 200,000, pero habrá tiempo para que los consumidores obtengan el crédito fiscal completo. Cuando se lance el Mach-E, probablemente pase alrededor de un año de ventas antes de que los compradores de Ford vean que los ahorros en impuestos hayan comenzado a disminuir.

Pero durante la ejecución inicial, el crédito fiscal le dará a Ford una ventaja sobre los compradores que comparan su modelo con el Model Y de Tesla, dice Moloughney en Inside EVs.

“Son productos muy similares”, dice. “Y los incentivos son importantes”.

Corrección: Esta versión se ha actualizado para corregir el valor del crédito fiscal federal que los clientes de Tesla y GM reciben actualmente cuando compran un vehículo eléctrico de cualquiera de las compañías. El crédito es de $1,875, no de $1,975.

