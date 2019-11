Catherine Fulop se desnuda de pies a cabeza en Instagram

View this post on Instagram

Antes que termine el día LA TAPA de hace 20 años @revistacaras año, finales de 1999 LA EVA DEL 2000. Hoy nos animamos junto a @hectormaugeri y @lilycastano y un gran equipo a jugar a versionarla. Cuando se l pedi a hector me dice no la tenemos digitalizada solo en diapositiiiivaaaa. 😱 20 AÑOS! #tbt #tbt❤️ #tbt🔙