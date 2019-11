Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres de la UANL, lesionado y una baja muy sensible para el equipo campeón, no se quedó con las ganas y pese a no estar en la cancha le tiró un buen balón al rival.

A través de sus redes sociales ‘el patón’ mandó un mensaje a la televisora, propietaria del América para pedirles que fueran más imparciales en su transmisión.

Amigos de @TUDNMEX saquense la camiseta para comentar…😉👍🏽 — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) November 29, 2019

Nahuel, solo tuvo respuesta de un miembro de TUDN, el Ruso Zamolgilny, que sin entrar en mucha polémica, respetó las palabras del arquero.