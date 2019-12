¡Los va a dejar plantados! Cristiano Ronaldo ya encontró pretexto para no ir al Balón de Oro

Todo indica que el ganador será su eterno rival, Lionel Messi

Este lunes se entregará el Balón de Oro 2019, premio que otorga la revista France Football al mejor jugador del mundo de la temporada y que tiene entre sus 30 candidatos a Lionel Messi del Barcelona, Cristiano Ronaldo de la Juventus, Virgil van Dijk y Mohamed Salah del Liverpool, entre otros.

Todo parece indicar que en esta ocasión Messi se quedará con la distinción, ya obtuvo el premio The Best de la FIFA y además, se filtraron las boletas que presuntamente indican que el argentino obtendrá su sexto galardón con lo que se convertirá en el máximo ganador del Balón de Oro.

Esto no le agradó a su eterno rival, Cristiano Ronaldo que ya se inventó otro compromiso para no estar en la gala. Resulta que precisamente este lunes la Serie A entregará el MVP de la temporada y el condecorado sería el portugués por lo que no puede faltar al magno evento y dejaría colgada a la revista francesa.

¡No asistiría a la ceremonia del #BalónDeOro! ❌ 🗞️ Cristiano Ronaldo sería premiado el mismo día con el MVP de la Serie A en Milán, por lo que no iría a la gala de France Football. Lo de CR7 es ______ pic.twitter.com/yYirPRXLoK — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 30, 2019

Recordemos que tampoco asistió a los premios The Best de la FIFA, donde sabía que tampoco iba a ganar, pero aquella ocasión dijo que tenía molestias musculares.