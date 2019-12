Maki tiene un nuevo amor y así reaccionó Juan Soler: “No estoy celoso”

Parece que él ya es cosa del pasado

En plenos trámites de divorcio, Maki aceptó que ya tiene un nuevo amor. Se trata del empresario Enrique Hernández-Pons Mendez.

En medio de gran controversia, Juan Soler tuvo que reaccionar y dar sus impresiones sobre la vida amorosa de su ex pareja.

“Hace un año exactamente yo hice un comunicado de prensa donde anuncié oficialmente mi separación con Maki. Siempre hubo una relación muy cordial hasta el día de hoy, de hecho hablamos hace media hora, la relación que tengo con ella realmente es muy buena”, dijo a la prensa mexicana.

El polémico argentino tomó con ligereza que Maki ya pasó la página.

“No estoy celoso, de hecho, si la relación es real, si es cierta, que no sea solamente una salida o un par de salidas, me imagino que debe ser un muy buen tipo porque Maki no se equivocaría en eso, me eligió a mí que soy una gran persona y un gran tipo”.

El galán de telenovelas no se quedó atrás y de manera muy sutil dijo que él también está en camino de reencontrar el amor.

“Ella puede tener a su pareja y yo puedo tener a mi pareja sin ningún problema”.