Pasajera de Uber fue asaltada por otros pasajeros… ¡y el conductor no hizo nada!

La mujer presentó una demanda

Una pasajera de Uber presentó una demanda alegando que fue asaltada en el asiento trasero por otros pasajeros.

Bethel Belai, de 31 años, afirma que alertó al conductor sobre lo que ocurría, pero éste no hizo nada al respecto, reportó The New York Post.

Los hechos ocurrieron en Brooklyn a principios de este año, según documentos judiciales.

El conductor fue ubicado como Ikram Khamzaev.

La empresa de transporte no se ha expresado sobre los hechos.

Algunas mujeres han presentado demandas contra Uber por la falta de seguridad en sus unidades, como es el caso de una mujer de Milford, Conneticut, quien fue agredida sexualmente por un conductor en Bridgeport en 2017.

La mujer presentó una demanda contra la compañía, alegando que Uber se publicitó falsamente como un “viaje seguro”, especialmente para las mujeres, a pesar de que sabía que los pasajeros eran vulnerables a agresiones sexuales.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Milford el mes pasado, se produce en medio de un creciente escrutinio de cómo las aplicaciones de transporte como Uber y Lyft sobre agresiones en sus unidades.

El mes pasado, el senador estadounidense Richard Blumenthal instó a las dos compañías a implementar políticas más estrictas para proteger a los pasajeros.