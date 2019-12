4 maravillosas cenas de menos de 500 calorías para bajar de peso

View this post on Instagram

#LunesLight Disfruta de una deliciosa ensalada de pollo. 🤗 #CocinaFácil #ensalada pollo #receta #recetasfáciles #recetasdecocina #recetasdecomida #foodlover . . . Necesitas: 1 taza de arúgula 2 tazas de lechuga italiana deshojada 2 tazas de lechuga frisé deshojada 1 taza de mango picado 2 milanesas de pollo gruesas 3 cucharada de vinagre balsámico 6 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de cebolla morada picada finamente Paso a paso: Salpimienta las milanesas de pollo y ásalas con dos cucharadas de aceite de oliva en una plancha de rayas. Una vez cocidas, rebánalas. Mientras se cuece el pollo, mezcla el resto del aceite de oliva, el vinagre balsámico y la cebolla. Por último, incorpora las lechugas con la arúgula, mango y el pimiento. Agrega el pollo y la vinagreta. Salpimienta y sirve.