Aylín Mujica y su regreso a Televisa luego de años en EEUU

La cubana se siente rara de estar en México

Aylín Mujica regresa a tierra azteca tras varios años de permanecer en Estados Unidos, sin embargo, la actriz confiesa que se ha sentido un poco rara de estar nuevamente en México.

“Siento rarísimo, pero es que yo me fui con mucho cariño, por las circunstancias uno va cambiando de empresas pero no quiere decir eso, en mi caso, que me voy peleada con las empresas”, platica.

La cubana señala estar agradecida con la empresa que hoy la regresa a la capital mexicana y explica que ha sido bien recibida.

“Televisa fue la primer empresa que me abrió las puertas cuando llegué a este país y sigo muy agradecida con ello, me siento en casa otra vez, con muchísimo cariño me han recibido”, expresa.

Aylín forma parte del elenco de la telenovela “Como Tú No Hay Dos”, una historia de comedia.

“Grabando “Como Tú No Hay Dos” la nueva novela de Televisa con Adrián Uribe, Claudia Martín, Gerardo Murguía, Mayra Rojas, un gran elenco, una historia maravillosa”, indica.