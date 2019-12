La Marqueta celebra la temporada navideña

Preparan primer mercado nocturno en La Placita

Con el inicio de la temporada navideña en la Gran Manzana y específicamente en El Barrio, se inaugurará este sábado 7 el Mercado Nocturno de Harlem, con el apoyo de Uptown Grand Central, TBo Harlem y el programa Buy Local Harlem de Union Settlement.

“Estoy encantada de que el primer mercado nocturno que se celebre en Manhattan sea en East Harlem”, dijo la concejal Diana Ayala. “Damos la bienvenida a toda la comunidad para que visite y conozca nuestras tradiciones culturales, desde el coquito hasta los tamales, desde la acedera hasta los Tres Reyes”, agregó la funcionaria.

El primer Harlem Night Market en La Marqueta se realizará durante tres noches (sábado, 7, 14 y 21 de diciembre, de 4 a 10 p.m.) y tendrá lugar en la histórica La Marqueta, en el recientemente renovado espacio La Placita en Park Avenue entre las calles 115 y 116, donde podrá disfrutar de pequeños y acogedores negocios como La Fonda Boricua, Harlem Shake, Flaco Coquito, Sugar Hill Creamery, Sprinkle Splash Sweet Shoppe, Harlem Pie Man, Makers Plaza , entre otros.

“Harlem nunca ha tenido un mercado nocturno y es apropiado para el primero que se celebre en el espacio recientemente renovado en la histórica La Marqueta”, dijo Tony Rahsaan, fundador de TBo Harlem (The Best of Harlem) y Harlem Night Market. “A través de nuestras excelentes asociaciones de todo el este y el oeste de Harlem, podemos crear un evento que respete la cultura y la rica historia de El Barrio, y que también incluya a Harlem en su conjunto. Estamos entusiasmados de reunir a Harlem en un evento de esta magnitud, para que pueda salir y probar la mejor comida, música, creadores y artistas que Harlem tiene para ofrecer”.

Cada noche de mercado se configura como una fiesta, con actividades familiares que incluyen selfies con Santa y los Reyes Magos de 4 a 6 p.m., y D.J. en vivo así como actuaciones de artistas locales como Ted Smooth de El Barrio y Stormin ‘Norman de Sundae Sermon. La última noche del mercado (21 de diciembre) coincidirá con Make Music New York, con un tranvía Jingle Train co-comisariado por We R El Barrio y La Marqueta Retoña.

La recientemente renovada La Placita cuenta con paneles de vidrio, luces navideñas centelleantes, nuevos espacios de concesión y exhibición e instalaciones de baños renovadas. El proyecto fue posible con el apoyo de la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, quien aportó $5 millones en fondos para la renovación, y la concejal Diana Ayala.

Participantes

Entre los negocios que estarán participando del evento se encuentran:

Savory Food Court con Amuse Bouche, Barcha Harlem, Boricua Soul, Cenkali Indigenous Vegan Products, Dap Eats, Eggroll Queen, Elma’s en Harlem, Fauzia’s Heavenly Delights, Harlem Shake, La Fonda Boricua, Sisters Cuisine y TNT Pineapple.

Sweet Food Court con Allen’s Pie, Harlem Pie Man, Janie’s Life-Changing Baked Goods, K’s Jams, Lady Lexis Sweets, Laurie & Sons, Lokal Artisan Foods, Made From Haven, Maryam’s Yum-Yum, Pure Confections, Sprinkle Splash Sweet Shoppe , Sweet Milk Sugar & Desserts, Tipsy Scoop y Sugar Hill Creamery (que hará un sabor especial de Harlem Night Market cada día).

Cerveza & Coquito Garden con East Harlem Bottling Co., Serengeti Teas & Spices, Flaco Coquito (¡sí, coquito flaco!) Y Los Sabores de mi Tierra (coquito hecho por un refugiado del huracán María).