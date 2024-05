Maripily Rivera llegó a Puerto Rico luego de ganar el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera fue recibida este 23 de mayo en Puerto Rico luego de que ganara el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmitió la cadena de televisión Telemundo.

Con varios homenajes en los que destacaron su personalidad, humor y cercanía, la actriz puertorriqueña sintió el cariño de su gente, que durante cuatro meses la apoyaron fervientemente y por eso ganó los $200.000 dólares del primer premio.

El “huracán boricua” viajó de Miami a San Juan de Puerto Rico y en el terminal aéreo la esperaba una gran cantidad de personas con pancartas, globos y hasta música.

En imágenes captadas por Telemundo se vio a la multitud que estaba orgullosa de su compatriota, por luchar en la competencia más mediática de la televisión hispana en los Estados Unidos y la isla.

Maripily Rivera llegó a Puerto Rico

Luego de esto, la triunfadora hizo varios anuncios luego de haber vivido una de las experiencias más importantes de su carrera.

Por ejemplo, Maripily Rivera anunció que tendrá una obra de teatro titulada ‘La casa de Maripily: se vale todo’ en Bellas Artes, en San Juan. Poco después informaron que estuvo sold out, por lo que le sugirieron abrir otra fecha para que sus fanáticos puedan verla.

Otro detalle que compartió es que su cumpleaños, el 15 de junio, lo celebrará junto a varios de sus compañeros del cuarto Tierra.

La boricua agradeció a todas las personas que la apoyaron dentro del reality show.

Maripily Rivera explicó que los vestidos que usó en las 10 nominaciones que enfrentó los donará en Ponce. “Son bien especiales para mí y yo entiendo que debo donarlos a personas que los necesiten y le den esa fuerza, energía que ustedes me dieron a mí, entonces yo los quiero donar a 10 graduandas que puedan lucir bellas y hermosas con un vestido de Maripily”, comentó.

Asimismo, se mostró sorprendida por todo el apoyo que le han dado: “Yo estoy en shock, yo creo que voy a llorar cuando esté en mi casa o salga por ahí porque yo tengo que sacar estas emociones, yo me siento en las nubes, no lo creo, están pasando muchas cosas lindas en mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque valió la pena sufrir, esperar y madurar porque el proceso en la casa no fue fácil”.

