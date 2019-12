Texas: Este profesor escucha las historias de violaciones, asesinatos y ejecuciones que sufren migrantes

Una mujer embarazada le contó que fue testigo de unos delincuentes que agarraron a un bebé de 2 años y lo tiraron a los rieles de un tren

EL PASO.- Un profesor de la Universidad de Texas (UTEP) tiene en su despacho cientos de historias de tortura, sacrificio y fé que le han contado migrantes de México, Centro América y otras partes del mundo.

Por los últimos 12 años, el profesor social ha estado archivando entrevistas de migrantes que huyeron de sus países tratando de llegar a los Estados Unidos buscando asilo.

“He platicado con más de mil migrantes que hicieron lo que tenían que hacer para tratar de sobrevivir”, dijo Mark Lusk, profesor de UTEP.

Las historias Lusk las compartido tratando de llamar atención al tema de la inmigración.

“Creo que mucha gente no comprende el dolor y el sufrimiento que implica abandonar tu familia y todo en tu país de origen para arriesgarte a un viaje que no sabes si lograras sobrevivir”, agregó.

Con sus notas en mano narra la historia de una mujer embarazada que viajaba con dos niños en un tren de carga que se dirigía a la frontera de los Estados Unidos. Leyendo contó la historia de la migrante en una entrevista con At The Border, un canal de You Tube dedicado al tema de la inmigración:

“Un grupo de jóvenes se subió al tren y nos comenzaron a exigir que les diéramos el dinero. Cuando estaban en el vagón se dirigieron a una mujer y le dijeron que les diera lo que traía para pagar el coyote. La mujer les dijo que no traía nada y uno de ellos agarró el hijo de la mujer, de unos 2 años, y lo tiró a los rieles del tren. Todos miramos como el cuerpo del niño fue demolido”, narró Lusk.

“Con mucho miedo agarre a mis dos hijos y saltamos del tren. Poco después comencé a sentir las contracciones y caminamos a un albergue donde tuve a mi bebé”, le terminó de contar la mujer.

Lusk escucha y comparte estas historias tratando de mostrar que el tema de la inmigración tiene un lado humano que necesita ser visto.

Según cifras de la Patrulla Fronteriza, 851.508 migrantes han sido arrestados en lo que va del 2019, miles de familias han sido separadas.