Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta este fin de semana de espectáculos y festivales alusivos a la temporada Navideña por toda la ciudad. De igual manera, no te puedes perder la oportunidad de repasar junto a Bad Bunny sus éxitos a ritmo de trap latino y reggaetón en el Barclays Center.

Jueves 5

Regala tiempo en la “Time Shop”

La cadena de restaurantes Chick-fil-A abrió una experiencia pop-up gratuita llamada Time Shop en el vecindario de Soho, en Manhattan, la cual da vida al mundo presentado en el cortometraje “Together Time” y que celebra distintas maneras de pasar tiempo en compañía con zonas de tiempo tales como Story Time (Tiempo de Cuentos), Play Time (Tiempo de Jugar) y por supuesto, Snack Time (Tiempo de un Snack). Los visitantes también ingresarán a la sala “Giving Time” (Dar Tiempo) donde podrán crear sus propias tarjetas personalizadas para regalar su tiempo a amigos y familiares. The Time Shop en SoHo estará abierta del 4 al 17 de diciembre de 11 a.m. a 7 p.m. (cerrada los domingos). Para obtener más información, ver el cortometraje animado, dar el regalo del tiempo o hacer una reservación para asistir a The Time Shop en Nueva York, visita https://www.chick-fil-a.com/timeshop

Jueves 5

Disfruta de una glamorosa boda falsa

Un grupo de comerciantes especializados en bodas invitan a ‘The Big Fake Wedding’, un particular evento que promete mucha diversión. Se trata de una ceremonia nupcial falsa en la que podrás conocer productos y servicios relacionados con las bodas. En esta boda falsa, que se realizará de 7 a 9 p.m., será posible disfrutar de bebidas y bocadillos y bailar durante la recepción. El escenario para esta unión será The Foundry, ubicado en el 42-38 9th street en Queens. Información y entradas: wwwthebigfakewedding.com

Viernes 6

Bad Bunny en Barclays Center

Corona Estéreo Beach regresa con la gira X100Pre de Bad Bunny. Después de su exitoso patrocinio inaugural de la gira mundial de Wisin el año pasado, Corona Estéreo Beach es ahora el patrocinador principal de la segunda etapa del tour del famoso cantante urbano, que viaja a 20 ciudades y que este viernes llega al Barclays Center.

Disfruta del talento del intérprete de música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. El artista de origen puertorriqueño traerá lo mejor de su repertorio, en donde incluye trap latino y reggaetón, en sus famosos temas ‘Ni bien ni mal’, ‘La canción’, ‘Soltera’, ‘Callaita’ y ‘La Romana’, entre muchas otras. En el Barclays Center, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

Hello Panda Festival en Queens

Vive una singular experiencia durante el Hello Panda Festival: Lantern World for Families en Queens. Este evento, que se extenderá, hasta el 26 de enero promete una divertida aventura para compartir en familia. Con más de 100 exhibiciones de faroles y experiencias interactivas, el primer Hello Panda Festival está diseñado para despertar los sentidos e inspirar la imaginación. Este evento celebra el arte tradicional chino de la fabricación de faroles con exhibiciones de lámparas de luz y color hechas a mano por artesanos. A partir de las 5 p.m., en Citi Field, Queens. Información: http://www.hellopandafest.com

Sábado 7

Mercado navideño en Grand Central

Comienza el conteo regresivo para comprar los regalos de Navidad, pero no hay que preocuparse. La ciudad ofrece múltiples opciones en este sentido, entre ellas el Grand Central Holiday Fair. Se trata de un mercado con más de 40 vendedores ubicados en el Vanderbilt Hall de Grand Central. En este espacio, que estará abierto hasta el 24 de diciembre, podrás encontrar los más diversos artículos. Información: http://www.grandcentralterminal.com

‘Un cuento de Navidad’ en Broadway

Aprovecha para ver una adaptación del clásico ‘Un cuento de Navidad’ de Charles Dickens. ‘A Christmas Carol’, se presenta en el Lyceum Theatre en Broadway hasta el 5 de enero con una nueva y encantadora interpretación de esta obra maestra navideña. Entre los artistas que subirán a escena podrás ver a: Andrea Martin, LaChanze y Campbell Scott. Información: http://www.achristmascarolbroadway.com

Visita la pista de patinaje del Winter Village

Reúne a toda la familia para visitar el Bank of America Winter Village en Bryant Park, en donde podrás encontrar la única pista de patinaje de admisión gratuita en la ciudad de Nueva York. Además de vivir la experiencia de patinar en este espacio, puedes aprovechar para realizar compras navideñas y disfrutar de muestras gastronómicas. Información: http://www.bryantpark.org

Domingo 8

Posadas mexicanas en Cantina Rooftop

Tienes una cita ineludible en Cantina Rooftop, en donde recrearán Las Posadas, una colorida tradición mexicana. Esta fiesta incluirá un buffet con comida tradicional mexicana de la mano del chef Saul Montiel. El extenso menú registra tamales, taquitos dorados, esquites, tostadas y típicas bebidas no alcohólicas. Esta celebración, que también exhibirá piñatas, se repetirá los domingos 15 y 22 de este mismo mes. A partir de las 5 p.m., en el 605 W 48th St, Manhattan. Información: www. cantinarooftop.com

Taller artisanal en El Bronx

Reta tu creatividad y déjate llevar por el espíritu navideño durante el ‘Holiday Workshop’, un taller de manualidades que se realizará en el condado de El Bronx. Anímate a crear decoraciones originales, alusivas a esta temporada de fiestas en un espacio idílico: los fantásticos jardines y galerías de Wave Hill. El taller. De 11 a.m., a 3 p.m. Información: http://www.wavehill.org

Jueves 12

Concierto: Anuel AA

Prepárate para una noche de trap latino junto al rapero Anuel AA. Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real, que en el 2016 dio a conocer la producción ‘Real hasta la muerte’, es conocido por canciones como: ‘Soldado y profeta’, ‘Ayer’, ‘Secreto’, ‘La ocasión’ y ‘La última vez’. En Barclays Center, Brooklyn, a partir de las 8 p.m. Entradas en: http://www.ticketmaster.com

Teatro: ‘Escena Sur’

La compañía LaMicro Theater abre las puertas a ‘Escena Sur: Latin America, Spain and Latino/a USA’, los días 12, 13, 14 y 15 de este mes. El show se conforma de una serie de cuatro lecturas dramatizadas que darán a conocer las obras de dramaturgos emergentes y veteranos. La serie debutará con ‘Memorama’, del mexicano Mario Cantú y dirigida por Dirigida por Stefania Bulbarella. A las 7:30 p.m., en Studio 54 Theatre -Shetler Studios, 244 W 54th St., Piso 12. Entradas: http://www.escenasur.brownpapertickets.com