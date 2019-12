Ecuatoriano muerto en tiroteo en Miami estaba en primer día de trabajo cuando camión UPS fue secuestrado por ladrones

Frank Ordoñez, de 27 años, recientemente había terminado el programa de capacitación dentro de la empresa de transporte de paquetes

El chofer de la compañía UPS que murió en medio de un robo este jueves en Miami, Florida, era de origen ecuatoriano, y ayer era su primer día laborando solo.

Frank Ordoñez, de 27 años, recientemente había terminado el programa de capacitación dentro de la empresa. Cuando el vehículo que conducía, fue secuestrado se encontraba sin un compañero de labores.

El joven fue sometido por ladrones de joyas cuando intentaba escapar de un robo, de acuerdo con reportes de medios locales y nacionales.

Publicaciones de redes sociales que citan los informes de prensa señalan que Ordoñez, quien tenía una hija de 5 años, era un padre amoroso, además de un empleado responsable.

En su perfil en esa red social, se aprecian varias referencias a la pequeña. También indica que es fanático del equipo de fútbol español Barcelona y del Manchester United.

En el espacio se indica, además, que gustaba de la música del rapero Dwayne Michael Carter Jr.

Ordoñez, quien residía en la ciudad de Hialeah, estudio en la secundaria Barbara Goleman y, posteriormente, en el Miami Dade Community College.

Joe Merino, padre de la víctima, cuestionó el proceder de las autoridades, ya que, según él, no protegieron la vida de su hijo. “A ellos no le importó la vida de una víctima, la vida de un rehén. A ellos no les importó esa vida. Ellos utilizaron toda su fuerza”, dijo Merillo a Telemundo 51.

En la persecusión policial reportada este jueves, desde Miami hasta Miramar que terminó con un tiroteo falleció, aparte de Ordoñez y los dos ladrones, otro automovilista que nada tiene que ver con la escena.