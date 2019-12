Un ídolo del Cruz Azul hace soñar a la afición: “algún día volveré”

El último gran ídolo de la afición cementera espera volver al equipo que ama

Uno de los últimos ídolos de Cruz Azul es, sin duda, Christian ‘Chaco’ Giménez, de los pocos jugadores a quien la afición le perdona no haber entregado el título ansiado, debido a su eterna entrega y amor por la camiseta de la máquina.

Christian el ‘Chaco’ Giménez: “No sé si merezco esto, me gustaría que Hermosillo, que el ‘chelito’, que el ‘Conejo’ Pérez tengan algo parecido porque yo no soy nada a comparación de ellos como ídolos”@laoctavasports #CruzAzul 🚂 pic.twitter.com/9AZk68S5yj — Alan Lara (@alanlarav) December 5, 2019

Cualquier aficionado celeste añora que ‘Chaco’ regrese a liberar a la institución de sus amores, que vuelva a la institución y quizás, esta vez, desde el banco romper la infame maldición y levantar el título de campeón.

En el evento para anunciar su partido de despedida, Giménez no pudo evitar las preguntar sobre si su futuro estará en la máquina.

Al ‘Chaco’ se le perdona su pasado americanista, se siente un hombre de casa aún habiendo vestido la camiseta del más odiado enemigo… y Giménez también quiere volver:

“Mucha gente me pide que regrese a la institución, pero creo que en algún momento dado regresaré al club. Ahorita no es el momento, me voy a preparar y capacitar para alguna vez regresar a Cruz Azul”