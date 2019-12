Una joven relata presunta violación en el interior de una preparatoria en Katy, Texas

“Comenzó a bajarme los pantalones y me volteó para comenzar a violarme”, denunció la presunta víctima de 16 años

HOUSTON.- El relato de una violación que presuntamente le ocurrió a un joven de 16 años en un pasillo de una preparatoria es aterrador.

“Me dirigía al estacionamiento y él (sospechoso) se me acercó y me dirigió la palabra, pero momentos después de me agarró con fuerza y me tiró al piso. Me comenzó a bajarme los pantalones y me volteó para comenzar a violarme”, relató la presunta víctima en una entrevista con KPRC 2 (Houston).

“Yo trate de gritar y rezaba para que alguien pasara por el pasillo, pero no pasaba nadie”, agregó.

La violación supuestamente duró alrededor de 30 minutos, no fue hasta que timbró la campana que el sospechoso se levantó y se fue,, según la estudiante.

Las autoridades policiales y administrativas del Distrito Escolar Independiente de Katy confirmaron el viernes que iniciaron una investigación luego de que la estudiante reportó la violación dentro de la preparatoria Mayde Creek.

En una carta enviada a los padres de familia, el director de la escuela Ronnie Edwards dijo que “la persona que presentó esta queja tiene que responder a las preguntas de la policía para iniciar la investigación”.

“Los estudiantes y otras personas que estén involucradas en un repudiable crimen como ese serán disciplinadas de acuerdo con el Plan de Disciplina Estudiantil, el Código de Conducta Estudiantil y las leyes aplicables en Texas”, explicó el comunicado.

Las autoridades señalaron que se están revisando las cámaras de seguridad dentro de la escuela para tener una idea más clara sobre lo que presuntamente ocurrió.

“Mi hija era virgen y este individuo la violó. Estoy enfurecida porque como es posible que esto ocurrió en un pasillo de su preparatoria donde supuestamente debe estar segura”, dijo la madre de la presunta víctima.

La joven y su madre no quisieron revelar sus identidades. La adolescente dijo que ha visto al presunto violador en la escuela, pero que no sabe su nombre.

El caso se mantiene bajo investigación estaremos actualizando.