Muy sexy, Isabella Castillo, la estrella de “El señor de los cielos”, se luce al máximo en bikini

View this post on Instagram

Gracias a la ciudad de #McAllen por tan bonito recibimiento. Es un honor para mi haber recibido la llave de esta ciudad tan hermosa de las manos del alcalde #JimDarling. Gracias @telemundo40 @telemundo por esta oportunidad y tan bonita experiencia. @alejandrolopeztv tenemos la llave🤘🏽Enamorada de #McAllen. . . . Thank you #McAllen for such a beautiful evening. It is truly an honor to have received the keys to the city in hands of mayor Jim Darling. I am thrilled and beyond grateful, Thank you guys so much🤘🏽 @telemundo40 @alejandrolopeztv we have the key!!! #Happyascanbe #imetmarinestoday #supportourtroops #latinostrong