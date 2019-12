Denuncian condiciones peligrosas en centro de distribución de Amazon en Staten Island

Al menos medio centenar de funcionarios públicos cursaron una carta en la que exigen a la compañía remediar la situación de los trabajadores

NUEVA YORK.- Amazon, el gigante del comercio en línea sigue haciendo noticia y concitando reacciones encontradas en el área de Nueva York. Al menos cuarenta y dos funcionarios electos de la ciudad de Nueva York, expresaron su disconformidad con esa compañía a través de una carta cursada a los principales ejecutivos por las condiciones laborales peligrosas en el almacén que mantienen en Staten Island.

De acuerdo a un reporte obtenido por los funcionarios públicos, las condiciones de trabajo en el centro de distribución de Amazon en Staten Island son más peligrosas, por un amplio margen, que otros sectores notoriamente más difíciles como la minería del carbón, la recolección de residuos y el trabajo en hogares de ancianos.

La denuncia contra Amazon se filtra mientras paralelamente la semana pasada, Amazon firmó un contrato de arrendamiento para un nuevo espacio de oficinas en Manhattan que albergará a más de 1,500 empleados, esto ocurre menos de un año después de cancelar un acuerdo para una sede más grande en el condado de Queens después de que políticos y activistas se opusieran a casi $ 3 mil millones en incentivos.

Los incentivos para el proyecto en Queens motivaron un polémico debate sobre el valor del uso de subsidios públicos para atraer a empresas que generan grandes ganancias como es el caso de Amazon.

En este nuevo frente, los trabajadores del centro de distribución de Amazon en Staten Island experimentan lesiones graves que requieren que pierdan un promedio de casi 64 días de trabajo al año para recuperarse, según el análisis de Make the Road New York y New York Communities for Change, dos organizaciones de base comunitaria y defensoras de los trabajadores de bajos ingresos.

El documento que denuncia las pésimas condiciones laborales que supuestamente mantiene Amazon, incluye las firmas del contralor de la ciudad Scott Stringer, el presidente del concejo, Corey Johnson y el congresista Max Rose, junto con 39 senadores estatales, miembros de la Asamblea Estatal y miembros del Concejo de la Ciudad.

“Somos funcionarios electos que representamos a la comunidad de Staten Island, así como a las áreas circundantes de la ciudad y el estado de Nueva York. Hemos advertido varias alarmantes denuncias de prensa sobre las condiciones de trabajo en los almacenes de Amazon. Le escribimos porque seguimos recibiendo informes increíblemente inquietantes de condiciones de trabajo peligrosas que creemos que deben abordarse”, dice un extracto de la carta.

El documento también advirtió contra cualquier represalia por parte de la compañía contra los trabajadores que han presentado sus demandas. La carta continúa, “no toleraremos ninguna represalia o acción adversa de ningún tipo contra estos valientes trabajadores por hablar”.

Hace dos semanas, cientos de neoyorquinos se reunieron con trabajadores de Amazon que presentaron una petición de más de 600 empleados hartos de condiciones de trabajo inhumanas. Exigieron que su empleador aumente la cantidad de tiempo de descanso y proporcione MetroCards gratis para los autobuses públicos. La acción marcó un momento importante de escalada para los trabajadores de Amazon en Staten Island, que se han estado organizando para mejorar las condiciones de trabajo durante varios meses.

Los firmantes del documento agregaron que se mantendrán atentos hasta asegurarse de que la gerencia de Amazon responda de manera solidaria en abordar y remediar las preocupaciones de los trabajadores. Al mismo tiempo expresaron que, “no toleraremos ninguna represalia o acción adversa de ningún tipo contra estos valientes trabajadores por haber hecho las denuncias”.

Un requerimiento de comentarios sobre la denuncia dirigido a Amazon vía email, no fue respondido por la empresa.