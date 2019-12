Los inmigrantes a quienes ICE enviaría multas impagables

'La Migra' advierte que deberán pagar $779 dólares por día de estancia en EEUU

Miles de inmigrantes sobre quienes ya pesa una orden de deportación podrían recibir la notificación para pagar multas impagables, ya que que irían de los $500 a los $799 dólares por día de estancia en los Estados Unidos sin documentos legales.

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya había enviado estas notificaciones en julio pasado, algunas cercanas al medio millón de dólares, pero dejó de hacerlo por una falla en el procedimiento.

Ahora, esa oficina retomará en los siguientes días sus esfuerzos para presionar a inmigrantes indocumentados a dejar el país, para lo cual se enfocará en aquellos a quienes se les ordenó salir de EEUU o aceptaron irse, pero dedicieron quedarse.

“(ICE) continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos”, confirmó a Univision esa agencia.

Eso significa que si se aplica el monto máximo, un inmigrante podría recibir multas de $291,635 dólares por cada año que lleva viviendo como indocumentado en el país.

El error en el que incurrió ICE fue que debió haber enviado con antelación un Aviso de Intención de Multa (NIF, por sus siglas en inglés) y otorgar un plazo de 30 días antes de ejecutar el castigo.

“Las leyes de inmigración de nuestro país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas”, adviertió la agencia.

Se desconoce la cifra exacta de cuántos inmigrantes podrían recibir las notificaciones de multas impagables, pero solamente en el año fiscal 2019 las cortes de inmigración emitieron 440,223 órdenes de deportación.