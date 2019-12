Todos, incluidos los pobres y los indocumentados, deberían tener acceso a las licencias de conducir

Las identificaciones Real ID, aunque son críticamente necesarias para fortalecer la seguridad nacional en nuestros aeropuertos, desafortunadamente presentarán un problema para muchos de los residentes de Nueva Jersey que no pueden costearlas, que no han nacido en el estado o que además no puedan cumplir con los requisitos del sistema actual de seis puntos que exige el estado.

Es extremadamente claro que Nueva Jersey debe actuar para garantizar que ciertos residentes, incluidos pero no limitados a, sobrevivientes de violencia doméstica, residentes indocumentados, personas mayores y familias de bajos ingresos, no sean excluidos o marginados a medida que comenzamos a actualizarnos hacia los Real IDs.

Soy la principal patrocinadora del proyecto de ley 4743 -de la Asamblea- que crearía categorías adicionales de identificación, emitidas por el estado para satisfacer las necesidades de miles de residentes que llaman hogar a este estado. Como tiene como objetivo mejorar la seguridad del conductor y fomentar el seguro de automóviles para más conductores, también somos conscientes del impacto que tendrá en nuestras comunidades.

El llamado a la acción sobre esta legislación por parte de nuestros líderes comunitarios es comprensible. Aplaudo su diligencia y su lucha para lograrlo. Sí, estamos trabajando incansablemente para hacer de Nueva Jersey el decimocuarto estado para ampliar las licencias de conducir a todos los residentes, independientemente de su situación migratoria. Estos cambios a la ley estatal afectarán a casi 450,000 residentes en Nueva Jersey.

He servido durante muchos años como asambleísta estatal y he abordado muchos problemas complejos que son cruciales para mejorar la vida y el bienestar de los residentes de Nueva Jersey. Trabajo juiciosamente junto a mis colegas para que la legislación sea correcta, aprobada y se convierta en ley.

Este proyecto de ley no es diferente. Esta legislación tendrá múltiples partes móviles una vez implementada, lo que exigirá en gran medida la atención y los recursos de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Y para satisfacer mejor las necesidades de los residentes a los que se pretende atender, trabajamos arduamente para obtener adecuadamente todos los detalles de este proyecto de ley de forma correcta.

La legislación es increíblemente complicada. Estoy trabajando con la MVC para asegurar que esa repartición sea capaz de verificar las identidades de los, sobrevivientes de violencia doméstica, los residentes indocumentados, las personas mayores y las familias de bajos ingresos; capacitar a nuevos conductores para aprobar un examen de manejo escrito y en las carreteras, en varios idiomas; y hacer a las personas responsables por sus antecedentes de manejo, que es la intención de mi iniciativa.

Estoy enfocada en prevenir posibles consecuencias no deseadas, tales como registrar involuntariamente a alguien para votar si no es legalmente elegible para votar.

También tenemos que asegurarnos de que la MVC tenga el personal adecuado y las horas de operación para procesar las licencias para los cientos de miles de personas que seguramente querrán una.

Hay otros asuntos legales complejos que deben abordarse, por lo que sigo colaborando con representantes de las oficinas del gobernador y del fiscal general del estado, al tiempo que busqué en otros estados para aprender de sus mejores prácticas, así como para determinar dónde se cometieron los errores. Al aprender de los errores de otros estados, nos hemos acercado aún más a producir la mejor legislación del país.

También he involucrado a cada uno de mis colegas en la Asamblea, a ambos lados del recinto (Demócratas y Republicanos), para aclarar sus preocupaciones o compartir su apoyo al proyecto de ley.

Mirando hacia el futuro, la Asamblea celebra una audiencia en Trenton hoy sobre las nuevas categorías de licencias de conducir para recibir el testimonio de las partes interesadas, la comunidad y los departamentos involucrados en la recopilación de más información sobre su impacto y los requisitos de implementación.

Mis padres vinieron aquí desde Puerto Rico buscando el sueño americano, un sueño compartido por muchos residentes indocumentados en todo el estado. Todos quieren mantener a sus familias y darles a sus hijos mejores oportunidades de las que ellos recibieron o inclusive en sus propios países.

Obtener empleo, asegurar un lugar para vivir y tener acceso a la atención médica son partes críticas para hacer realidad este sueño. En este día, la capacidad de conducir y llegar del punto A al punto B es una necesidad, sin importar dónde viva en el Estado Jardín.

Avanzamos con esta legislación para garantizar que más residentes tengan acceso a una licencia de conducir a raíz del Real I.D., más residentes están asegurados y nuestras carreteras son más seguras para todos los conductores.

-La asambleísta Annette Quijano representa el vigésimo distrito legislativo en Nueva Jersey, que incluye partes del condado de Union